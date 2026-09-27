Venemaa õhurünnakutes hukkus Ukrainas ööpäevaga kaheksa inimest. Venemaa on oma viimaste kuude rünnakutega hävitanud Ukrainas umbes 15 miljonit uut raamatut, mis on peaaegu pool riigi aastasest toodangust. Venemaal on praegu Ukraina ründamiseks valmis umbes 1900 raketti ja talve alguseks võib see arv veel mõnesaja võrra kasvada, ütles Ukraina lennundusekspert.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 27. septembril kell 22.35:

- Venemaa öistes rünnakutes Ukrainale hukkus viis inimest;

- Kiiev: püüdurdroonide massiline kasutamine võib alata mõne kuu pärast;

- Ukraina neutraliseeris riiki rünnanud 170 Vene ründedroonist 147;

- Venemaa on viimastel kuudel hävitanud Ukrainas 15 miljonit raamatut;

- Venemaa on Ukraina ründamiseks varunud 1900 raketti;

- Ukraina hävitas kuuga rekordilise hulga Venemaa õhutõrjevahendeid;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1690 sõdurit.



Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus kaheksa inimest

Venemaa õhurünnakutes hukkus Ukrainas ööpäevaga kaheksa inimest päev pärast seda, kui Moskva tõotas saavutada oma sõjaeesmärgid olenemata asjaoludest, teatasid pühapäeva õhtul võimuesindajad.

Venemaa on oma sissetungi viiendal aastal intensiivistanud rünnakuid Ukraina pealinnale. Ukraina süüdistab Moskvat taas tsiviilsihtmärkide tahtlikus ründamises ajal, mil riik valmistub järjekordseks raskeks talveks.

Siseminister Ivan Võhivskõi teatas pühapäeval viimastest hukkunutest ja ütles, et Venemaa rünnakud tabasid muu hulgas Sumõs asuvat lastekeskust, kus hukkus kolm inimest, kelle hulgas 16-aastane tüdruk.

President Volodõmõr Zelenski kinnitas, et öistes rünnakutes Lõuna-Ukrainas asuvale Zaporižžja oblastile hukkus kolm inimest ja Venemaa droonirünnakus Kiievile hukkus üks mees.

Odessa oblasti võimud teatasid, et Musta mere piirkonna lõunaosale suunatud ulatuslikus rünnakus hukkus veel üks inimene.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško ütles, et pealinnas said haavata ja viidi haiglasse ka üks naine ja kaks 16-aastast teismelist.

"Vaenlane jätkab lakkamatult Kiievi oblasti ründamist ründedroonidega," teatas linna administratsioon.

"Kahjustada on saanud 16 objekti, mille hulgas 12 eramaja Kiievi äärelinnas. Samuti üks ladu ja tootmishoone," lisati avalduses.

"Venemaa rünnakud Odessa oblastile kahjustasid elamuid, poodi, hotelli, meditsiinihoonet ja teravilja hoidvat ladu" ütles oblastijuht Oleh Kiper.

"Möödunud nädalal saatsid venelased Ukraina vastu teele enam kui 2200 ründedrooni. Samuti umbes 1650 lennupommi ja 38 erinevat tüüpi raketti, millest märkimisväärne osa olid ballistilised raketid," postitas Zelenskõi samal ajal sotsiaalmeedias.

Riigpea lisas, et rünnakute sihtmärgiks olid elamud ja muu tsiviiltaristu riigi erinevates osades.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et pommitas Kiievis asuvat Kyivstari andmekeskust ja Omega Telecomi ettevõttele kuuluvat andmekeskust. Vene kaitseministeeriumi väitel pakkusid ettevõtted teenuseid Ukraina armeele.

Kiievile ja Kiievi oblastile korraldatud õhurünnakus tabas üks ründedroon Ukraina riikliku erakorraliste olukordade teenistuse (DSNS) andmetel pealinna Solomjanski rajoonis asuvat autode teenindusjaama hoonet ja teine droon üht teist tööstushoonet. Tulekahju kustutamise ajal leiti hoonest mehe surnukeha.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et öise Kiievi-rünnaku käigus tabasid Vene väed ühe Ukraina suurima mobiilioperaatori Vodafone'i andmekeskust. Ministeeriumi väitel osutab ettevõte mobiilside- ja kiire interneti teenuseid Ukraina relvajõududele, sealhulgas luureandmete edastamiseks.

Venemaa kaitseministeeriumi teatel ründasid Vene sõjaväelased ka Kiievi oblastis asuvat logistikafirma Zammler Groupi ladu, kus nende sõnul hoiti ja jaotati Ukraina relvajõudude huvides lääne sõjalist abi.

Odessa oblastis ründas Venemaa logistikakeskust Dron Kalinš, kus Venemaa kaitseministeeriumi väitel hoiti FPV-tüüpi püüdurdroone.

Kilija sadamas olid ministeeriumi andmetel rünnakute sihtmärkideks Ukraina mereväe staap, Ukraina riikliku piirivalveteenistuse baasid, neli sõjalise varustuse ladu ning sadama kaide taristu objektid.

Lisaks tabati kuivlastilaeva, mis Venemaa kaitseministeeriumi väitel toimetas Odessa sadamasse sõjalist varustust ja kahese kasutusega kaupu Ukraina relvajõudude varustamiseks, teatas Venemaa kaitseministeerium.

Kiiev: püüdurdroonide massiline kasutamine võib alata mõne kuu pärast

Püüdurdroonide massiline kasutamine lahinguväljal võib alata mõne kuu pärast, ütles Ukraina presidendikantselei ülem Kõrõlo Budanov väljaandele Novini.LIVE.

Budanovi sõnul on kodumaised prototüübid juba katsetamisel lahingutingimustes, kus need vaenlased droone edukalt alla toovad.

"Me ei testi prototüüpe nüüd mitte laborites nagu varem, vaid reaalsetes tingimustes ja nad teevad oma tööd," märkis Budanov.

Ta lisas, et nende süsteemide tootmise suurendamise ja laialdase lahingukasutuse protsess on praegu käimas.

Ukraina neutraliseeris riiki rünnanud 170 Vene ründedroonist 147

Vene vägi ründas ööl vastu pühapäeva Ukrainat 170 ründedrooniga, neist 147 hävitati või suunati maha, teatasid Ukraina õhujõud.

Teate kohaselt oli 76 ründedrooni reaktiivmootoriga.

Vene droonid tabasid sihtmärke 18 paigas.

Venemaa on viimastel kuudel hävitanud Ukrainas 15 miljonit raamatut

Venemaa on oma viimaste kuude rünnakutega hävitanud Ukrainas umbes 15 miljonit uut raamatut, mis on peaaegu pool riigi aastasest toodangust, kirjutas laupäeval The New York Times.

Üks suurimaid rünnakuid tabas kirjastuse Ranok ladu Harkivis. Kaks Venemaa reaktiivdrooni põhjustasid tulekahju, mida kustutati peaaegu nädal aega. Põleng muutis tuhaks kõik seal asunud kaheksa miljonit raamatut, sealhulgas 620 000 kooliõpikut.

Samuti hävitas Vene ballistiline rakett märkimisväärse osa Kiievi raamatuturust Potšaina, kus hoiti muu hulgas haruldasi revolutsioonieelseid ja nõukogudeaegseid väljaandeid. Rünnakud on kahjustanud ka teiste kirjastuste ladusid ja üht Ukraina suurimat trükikoda Konvi.

Ukraina kirjastajate liit hindab hävitatud uute raamatute arvuks kuni 15 miljonit, kultuuriministeerium aga hindab valdkonna kahjuks ligi 40 miljonit dollarit. Raamatute massilist puudust veel ei ole, kuid osa Ukraina koolilastest alustas õppeaastat ilma vajalike õpikuteta.

Venemaa on Ukraina ründamiseks varunud 1900 raketti

Venemaal on praegu varuks umbes 1900 raketti ja talve alguseks võib see arv veel mõnesaja võrra kasvada, ütles laupäeval telekanali Kiiev 24 eetris lennundusekspert Bohdan Dolintse, vastates küsimusele Venemaa raketivarude kohta.

"On teavet varude kohta varasematest perioodidest. See tähendab, et kokku oli Venemaal erinevaid tüüpe rakette kokku umbes 1900," märkis ta.

Dolintse sõnul on nende seas enam kui 500 Oniksit (Yakhont), üle 450 Kalibri, enam kui 400 raketti S-400, üle saja Iskanderi, enam kui 100 Tsirkoni, aga ka muid rakette, nagu näiteks Kinžal.

"Venemaa suudab toota ka uusi rakette. Erinevate hinnangute kohaselt on see kuni 200 erinevat tüüpi ballistilist ja tiibraketti kuus," ütles ekspert ja lisas, et kuna Venemaa kasutab vähem rakette, kui toodab, võib olla tegemist rakettide varumisega.

Dolintse rõhutas ka, et Venemaa ei kavatse kõiki 1900 raketti kasutada, sest vähemalt kaks kolmandikku neist moodustab puutumatu reserv. Seega võib Venemaa talve alguseks kriitilise ja energiataristu ründamiseks kokku saada ikkagi mitusada tiib- ja ballistilist raketti.

Ajakiri Foreign Affairs märkis hiljuti, et Venemaa režiimi juht Vladimir Putin püüab kasutada parlamendivalimiste tulemusi sõja eskaleerimiseks Ukraina vastu.

Samas näitavad sõltumatud küsitlused, et Venemaal on vähenenud nende vastajate osakaal, kes peavad Putini sõda edukaks. See viitab elanikkonna moraali langusele ja ühiskonnas valitsevale murele, mis on seotud võimaliku edasise mobilisatsiooniga, inflatsiooniga, internetile juurdepääsu piiramise ja kütusekriisiga.

Ukraina hävitas kuuga rekordilise hulga Venemaa õhutõrjevahendeid

Ukraina kaitsevägi püstitas septembris rekordi ühe sõjakuu jooksul hävitatud Venemaa õhutõrjevahendite osas, vahendas portaal Unian pühapäeval sõjalise eksperdi Oleksandr Kovalenko sõnu.

Nii kaotas Venemaa olemasolevate andmete kohaselt septembri jooksul 76 õhutõrjevahendit. Eelmine rekord püstitati Ukraina vastupealetungi kõrghetkel 2023. aasta juulis – 73 ühikut.

"Ukraina kaitseväe tegevus Venemaa õhutõrjesüsteemide hävitamisel mõjutab järgnevate sammude tõhusust nii ajutiselt okupeeritud territooriumide kui ka Venemaa enda suhtes," märgib Kovalenko.

Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel on Venemaa täiemahulise sissetungi algusest alates kaotanud laupäevase seisuga kokku 1673 õhutõrjeühikut. See hõlmab erinevaid süsteeme – mitte ainult mobiilseid õhutõrjeseadmeid, vaid ka õhutõrje raketikomplekside osi ja radarisüsteeme.

"Sellist hulka tehnikat ei suuda Vene sõjavägi enam taastada ega kompenseerida, mis tähendab, et õhuruumi sulgemisel ei ole tal sõjaeelsele tasemele võimalik naasta ei tehniliselt ega tehnoloogiliselt," märkiss Kovalenko.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1690 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 528 970 (+1690);

- tankid 12 384 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 25 442 (+7);

- suurtükisüsteemid 50 428 (+57);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2163 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1677 (+4);

- lennukid 443 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robotisüsteemid 2762 (+14);

- operatiivtaktikalised droonid 535 846 (+1826);

- tiibraketid 5118 (+0) ;

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 154 245 (+517);

- eritehnika 4756 (+7).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.