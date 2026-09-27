Virtsus uudistasid inimesed Valeri Kirsi vanatehnikakogu

Virtsus oli pühapäeva hommikul autode rivi ja see ei olnudki praamisaba. Kui üles pandi kuulutus, et kunagine missivõistluste korraldaja ja vanatehnikaentusiasti Valeri Kirsi muuseumikogu läheb müüki, vallutasid hoovi vanavara huvilised ja Valeri endised kolleegid.

"Valeri Kirss oli oma viimastel aastakümnetel fanaatiline tennisemängija. Talle see ala väga meeldis. Ja ta korjas ka natukene tennise temaatikat. Ja selles mõttes me olime kolleegid. Nii et jätkan siis mina praegu sellega," ütles vanavarahuviline Tarmo.

"Väga paljusid kogujaid taoline tennisetemaatika otseselt ei huvita, aga oma ala spetsialistid, jaa, ikka on tore," lisas ta.

Vanatehnikaklubi Unic liige Allan ütles, et vanatehnika kogumise vastu ei saa.

"Mõtlesin, et kui ma kunagi 50 saan, siis ma peale seda enam asju ei osta juurde. Aga nagu näha, siis ikka ostame, see haigus on nakkav," sõnas Allan.

Valeri Kirsi vanavara oksjon. Autor/allikas: Tauno Peit/ERR

Laada korraldaja Valeri tütar Liilit Kirss ütles, et oma elu ajal rääkis isa eksponaatide müügist korduvalt, kuid pea alati tõstis ta hinna ostjate jaoks ikka pisut liiga kõrgeks.

"Ma arvan, et isa oleks väga happy selle üle, et siin on palju rahvast, küll aga ma arvan, et ta keerab hauas ringi, et need asjad lähevad müügiks. Mitte ühtegi asja isa ei oleks siit ära müünud. Aga kuna mul oli temaga diil, et ma ütlesin talle, et ma teen seda kindlasti, kui teda enam ei ole," ütles Liilit Kirss.

Muuseumi väljapanek pakkus põnevust ka lastele. Kaupa oli erinevat, missivõistluste nännist vanade võrrideni, kuid kõige enam elevust oli ikka vanade autode ümber. Naaberküla poistel silmad särasid.