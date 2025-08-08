X!

Uus ohuteavitussüsteem saadab inimestele teate sekunditega

Huvilised ohuteavituse sireeni kuulamas
Huvilised ohuteavituse sireeni kuulamas Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Valitsuse otsusega saab 2027. aastaks valmis uus kärjeteatel põhinev ohuteavituse süsteem, mis võrreldes SMS-teavitusega on kiirem ja paindlikum.

Siseminister Igor Taro sõnul võimaldab uus süsteem edastada eluohtlikke sündmusi puudutavaid teateid inimeste nutitelefonidesse loetud sekunditega. 

"Tegemist on kaasaegse ja efektiivse lahendusega, mille kasutusele võtmist oleme kaalunud ka varem, kuid seni polnud meil selle väljaarendamiseks eelarvet. Nüüd, kui vastav rahastus on olemas, saame edasi liikuda ja võtta kasutusele süsteemi, mis töötab väga paljudes riikides üle maailma ning võimaldab edastada ohuteateid kiiresti, andes sellest märku heli-, valguse ja vibratsiooniga," ütles Taro.

Uut süsteemi hakatakse tulevikus kasutama paralleelselt ringhäälinguvõrgu lahendusega, mis on tuntud kui taskusireen, selgitas siseministeeriumi elanikkonnakaitse osakonna juhataja Hedi Arukase.

"Inimeste jaoks ei erine cell broadcast lahendus visuaalselt praegu paralleelselt Euroopa Liidu rahadest arendatavast 5G broadcast ehk ringhäälinguvõrgu lahendusest (taskusireen) – teated tulevad nutitelefonidesse ikka kiiresti ning annavad sellest märku heli, vibratsiooni ja valgusega," ütles Arukase.

Erinevus on vaid tehnoloogias ja võrgus, mille kaudu neid tulevikus saadetakse.

Erinevad tehnoloogiad toetavad teineteist, kui üks ohuteavitussüsteem mingil põhjusel ei peaks töötama, täpsustas siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik Kristina Kukk.

Hetkel on projekt kavandamise ja ettevalmistuste faasis.

"Projekti järgmistes etappides toimub arendus, testimine ja järk-järguline kasutuselevõtt. Lahendus peaks laiemalt kasutatav olema hiljemalt 2027. aasta lõpuks," ütles Arukase.

Süsteemile eraldatud 3,67 miljonit eurot katab arenduse ja juurutuse kulud nagu tarkvara- ja süsteemiarenduse ning testimise ja integreerimise olemasolevasse ohuteavitussüsteemi, ütles Arukase. Eraldatud rahale lisandub veel hinnanguliselt pool miljonit eurot aastas haldus- ja hoolduskulusid, lisas ta

Ohuteavitussüsteemi hange on praegu ettevalmistamisel. Hanke tingimused avalikustatakse pärast kooskõlastuste ja eeltööde lõppu veel sellel aastal, sõnas Arukase.

