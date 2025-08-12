X!

Euroopasse saabub aina enam kaupa uiguuride sunnitööst sõltuvast piirkonnast

Välismaa
Lennuk tõusmas õhku vastavatud lennujaamas Xinjiangis.
Lennuk tõusmas õhku vastavatud lennujaamas Xinjiangis. Autor/allikas: SCANPIX/Xu Hongyan/Xinhua via ZUMA Press
Välismaa

Viimase aasta jooksul on avatud kümneid uusi kaubalennuühendusi Euroopa ja Hiina Xinjiangi piirkonna vahel, kus Hiinat on korduvalt süüdistatud uiguuride rakendamises sunnitööle ja inimõiguste rikkumises, kirjutab Politico.

Vähemalt üheksa kaubaveoettevõtet on avanud regulaarsed kaubaveoühendused Xinjiangist Suurbritanniasse, Saksamaale, Ungarisse, Kreekasse, Šveitsi, Belgiasse, Iirimaale, Hispaaniasse ja teistesse Euroopa sihtkohtadesse, selgub andmetest, mida jagas Politicoga ühendus Uyghur Human Rights Project (UHRP).

Ühe Politicoga rääkinud kaubaveoettevõtte teatel ei ole tõendeid, et kaubavedu toimuks sunnitöö toel, teised ettevõtted rõhutavad, et nemad ei vastuta veetava kauba tarneahelate eest.

UHRP raporti kohaselt tuuakse kaubalendudega Euroopasse e-kaubanduses tellitud tekstiile, jalatseid, elektroonikat, autovaruosi ja põllumajandustooteid. Kõik nimetatud valdkonnad võivad olla seotud tootmises uiguuride sunnitöö kasutamisega.

Näiteks autotootja Volkswagen on Xinjiangis tootmisest loobunud, tuues välja, et ei suutnud sõltumatult hinnata, mis roll võis olla sunnitööl nende tarneahelas.

Põhja-Ameerika ja Euroopa riikide valitsused, inimõiguste organisatsioonid, mõttekojad ja sunnitöölt pääsenud tunnistajad on esitlenud tõendeid sellest, et Peking suunab uiguure Xinjiangis sunnitööle.

Hiina valitsus on piirkonna peamise, Ürümqi lennujaama seadnud oma õhusiiditee strateegia keskseks punktiks, integreerides selle oma nn uue siiditee ehk Vöö ja Tee algatuse osana ülemaailmsesse turumajandusse.

Hiina Londoni saatkonna pressiesindaja sõnul on väited sunnitöö kohta Xinjiangis suur vale, mille eesmärgiks on Hiina laimamine ning piirkonnas toodetud kaubad on tema sõnul kvaliteetsed ja kogu maailmas hinnatud.

Enne 2024. aasta juunit tuvastas UHRP analüüs avalikest lennuandmetest vaid kaks kaubateed Ürümqist Euroopasse. Politico andmetel saabus 2025. aasta mais Ürümqist EL-i, Šveitsi ja Ühendkuningriiki 2000 tonni kaupu.

UHRP analüüsi kohaselt teevad kaubalende Ürümqi lennujaamast Euroopasse lennufiramd Camex Airlines, European Cargo, Geo-Sky, MNG Airlines, My Freighter, Romargo, S.F. Airlines, Titan Airways ja Uzbekistan Airways.

Ühe Politicoga räägkinud ettevõtte juhi sõnul ei tule nende teada ükski osa nende transporditavast kaubast Xinjingist, vaid saadetakse sinna Hiina ida- ja lõunapiirkondadest, kuna see võimaldab odavamat transporti.

Mitme kaubalende tegevate ettevõtete teatel ei ole nad teadlikud sellest, mis kaupa nad veavad ega suhtle tootjatega.

Aasta lõpuks plaanitakse Xinjiangis avada seitse uut lennujaama. Praegu tegutseb piirkonnas 26 tsiviillennujaama.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: Politico

