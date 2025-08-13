X!

Narva jõel kummimadratsiga Venemaale sõtta minna soovinud Poola kodanik peeti kinni

uudised
Narva jõgi.
Narva jõgi. Autor/allikas: Jenny Va / ERR
uudised

Ööl vastu 5. augustit peeti kinni ebaseaduslikult Narva jõel piiri ületada üritanud 49-aastane Poola kodanik, kes kahtlustuse kohaselt üritas ühineda Vene armee Ukraina vastase agressiooniga. Mees võeti kaheks kuuks vahi alla.

Juhtumi uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb välisriigi agressiooniaktiga liitumist, selles osalemist ja selle toetamist.

Kogutud tõendite alusel reisis kahtlustatav Serbiast Eestisse ning üritas kummimadratsi abil Venemaale minna. Kinnipidamisel leiti talt ka agressiooni toetava sümboolikaga esemeid. Mees tabati madratsiga jõe ületamise katsel veidi peale südaööd 5. augustil.

"Venemaa Föderatsiooni armeega liitumine ohustab kaudselt Eesti kui ka kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide julgeolekut," rõhutas Viru ringkonnaprokuratuuri juhtiv prokurör Gardi Anderson.

"Arvestades mehe motivatsiooni ja riski, et piiril kinnipeetud mees võib proovida vabadusse jäädes põgeneda või vabaduses oma plaani jätkata, esitas prokuratuur kohtule taotluse võtta mees kaheks kuuks vahi alla. Viru maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse võttis mehe 6. augustil kaheks kuuks vahi alla," lisas ta. 

"Eesti ühiskonnas on agressiooniga liitumine ja selles osalemine kuritegu. Agressioonikuritegude pärssimiseks võtame vastutusele ka teiste riikide kodanikud, kes püüavad läbi Eesti Venemaa sõjategevust toetada," teatas kaitsepolitseiameti pressiesindaja Marta Tuul.

Tänu koostööle politsei- ja piirivalveametiga tõkestati isiku jõudmine Venemaa Föderatsiooni. Prokuratuuri teatel kinnitab see juhtum, et Eesti ja Euroopa Liidu piir on kaitstud ning suudetakse tõkestada neid, kes soovivad illegaalsetel eesmärkidel piiri ületada.

Arvestades takistatu reisieesmärke, säästeti seeläbi mõne ukrainlase elu, märkis prokuratuur.   

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:55

Eesti Energia sõnul on sagedusreservide turg läbipaistmatu ja kehva järelevalvega

11:50

Meedia: Venemaa saavutas Pokrovski lähistel olulise läbimurde Uuendatud

11:46

Kliimaministeerium: Eesti Raudtee kasvav kahjum on paratamatu

11:46

Eesti saadab Vene diplomaadi õõnestustegevuse pärast välja Uuendatud

11:43

Bulgaaria tennisetähe muljetavaldav seeria saab otsa

11:31

Arvustus. Keda kõike lugude linnadžunglis uidates kohata võib!

11:30

Narva jõel kummimadratsiga Venemaale sõtta minna soovinud Poola kodanik peeti kinni

11:29

Toiduteadlane: ühekülgne toitumine on nisust märksa suurem probleem

11:29

Bioloog: keemiline tõrje lutikate vastu muutub järjest ebatõhusamaks

11:17

Raag võitis rallikrossi Balti meistrivõistluste etapi Leedus

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12.08

Nurme farmi sead lähevad ikkagi hukkamisele Uuendatud

12.08

Telegraph: Ukraina on valmis loobuma Venemaa poolt vallutatud piirkondadest Uuendatud

12.08

Suri kirjanik Aino Pervik

12.08

Swedbank tõstab teenuste hindu ja muudab tingimusi

12.08

Sõja 1266. päev: Zelenski välistas Donbassi loovutamise Venemaale Uuendatud

12.08

Sõnades kokkuhoiukurssi hoidev riik kulutab suhtekorraldusele miljoneid

12.08

Pärnu tahaks kehtestada suvituskorteritele kinnisvaramaksu Uuendatud

12.08

Perseiidide vaatluseks on parim aeg öö vastu kolmapäeva

12.08

Loomakaitse liit kahtleb endiselt Nurme farmi sigade testide õigsuses

12.08

Galerii: endised peaministrid kohtusid Rüütelkonna hoones Uuendatud

ilmateade

loe: sport

11:43

Bulgaaria tennisetähe muljetavaldav seeria saab otsa

11:17

Raag võitis rallikrossi Balti meistrivõistluste etapi Leedus

10:40

PSG tahab Donnarummast lahti saada

09:54

Olümpiahõbe näitas kodupublikule hooaja pikimat vasarakaart

loe: kultuur

11:31

Arvustus. Keda kõike lugude linnadžunglis uidates kohata võib!

08:17

Pildid: Haus galeriis avati Reti Saksa skulptuurinäitus

12.08

Milanos toimuvad Eesti ja Põhjamaade džässmuusikuid tutvustavad kontsertõhtud

12.08

Tartuffi publikuauhinna pälvis Filipiini draama "Sunshine"

loe: eeter

11:00

Indrek Vaheoja: trummarite asemel paneme laval tööle sisepõlemismootorid

09:11

Madis Ollikainen: "Röövlirahnu Martin" andis mu ellu palju värvi ja kassi

12.08

Genka: elaksin ainult räppimisega ära küll, kui tahaksin

12.08

Perseiidide vaatluseks on parim aeg öö vastu kolmapäeva

Raadiouudised

10:45

Norra keskpanga haru loobub Gaza olukorra tõttu investeeringutest Iisraeli ettevõtetesse

10:45

Riik plaanib jäämurdjale võimekust kanda merekaablite parandamise tehnikat

09:20

Raadiouudised (13.08.2025 09:00:00)

12.08

Päevakaja (12.08.2025 18:00:00)

12.08

Pärnu abilinnapea Meelis Kukk tahaks suvituskorteritele kinnisvaramaksu

12.08

Saimre Agro töötajad ei välista seakatku proovide vahetusse minekut

12.08

Kliimaministeerium ja ettevõtjad on skeptilised Euroopa Liidu soovis võtta kiiresti kasutusele nullheitega sõidukid

12.08

Raadiouudised (12.08.2025 15:00:00)

12.08

Eesti koolides õpetatakse 23 võõrkeelt

12.08

Nurme farmi sead lähevad hukkamisele

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo