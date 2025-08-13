Narva jõel kummimadratsiga Venemaale sõtta minna soovinud Poola kodanik peeti kinni

Juhtumi uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb välisriigi agressiooniaktiga liitumist, selles osalemist ja selle toetamist.

Kogutud tõendite alusel reisis kahtlustatav Serbiast Eestisse ning üritas kummimadratsi abil Venemaale minna. Kinnipidamisel leiti talt ka agressiooni toetava sümboolikaga esemeid. Mees tabati madratsiga jõe ületamise katsel veidi peale südaööd 5. augustil.

"Venemaa Föderatsiooni armeega liitumine ohustab kaudselt Eesti kui ka kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide julgeolekut," rõhutas Viru ringkonnaprokuratuuri juhtiv prokurör Gardi Anderson.

"Arvestades mehe motivatsiooni ja riski, et piiril kinnipeetud mees võib proovida vabadusse jäädes põgeneda või vabaduses oma plaani jätkata, esitas prokuratuur kohtule taotluse võtta mees kaheks kuuks vahi alla. Viru maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse võttis mehe 6. augustil kaheks kuuks vahi alla," lisas ta.

"Eesti ühiskonnas on agressiooniga liitumine ja selles osalemine kuritegu. Agressioonikuritegude pärssimiseks võtame vastutusele ka teiste riikide kodanikud, kes püüavad läbi Eesti Venemaa sõjategevust toetada," teatas kaitsepolitseiameti pressiesindaja Marta Tuul.

Tänu koostööle politsei- ja piirivalveametiga tõkestati isiku jõudmine Venemaa Föderatsiooni. Prokuratuuri teatel kinnitab see juhtum, et Eesti ja Euroopa Liidu piir on kaitstud ning suudetakse tõkestada neid, kes soovivad illegaalsetel eesmärkidel piiri ületada.

Arvestades takistatu reisieesmärke, säästeti seeläbi mõne ukrainlase elu, märkis prokuratuur.