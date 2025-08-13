Ruhnu laev Runö läks taas katki

Runö kapteni Indrek Aeri sõnul on uue rikke põhjus hetkel teadmata. Neljapäevaks peaks selguma nii rikke põhjus kui ka eeldatav aeg, millal laev taas töökorda saab.

Aer lisas, et Ruhnu ja Munalaiu vahel liiguvad päästekaatritest varulaevad varasemate broneeringute alusel neli korda päevas.

Ruhnu vallavanem Raimet Figol tõi ERR-ile välja, et laeva tehniliste rikete taga on kunagine laeva projektsioon ning tänaseks ka laeva vanus. Laev on liinil olnud 14 aastat ning omal ajal sai riigi poolt tehtud odavama klassi laev, selgitas ta.

Nädal tagasi oli laeval samuti tehniline rike, mis parandati päevaga.

ERR on küsinud kommentaari ka regionaal- ja põllumajandusministeeriumilt, kuidas nemad näevad võimalust saarega ühenduse stabiilsemaks toimimiseks.