Serbia president ei kavatse uueks ametiajaks kandideerida

Serbia president Alexander Vučić ütles teisipäeval, et ei kavatse kolmandat korda kandideerida Serbia presidendiks, tuues põhjuseks põhiseadusliku piirangu.

Serbia president Alexander Vučić ütles telekanalile RTS, et mis puututab valimisi, siis need toimuvad, kuid tema ei kavatse kolmandaks ametiajaks kandideerida.

"Mis puutub valimistesse, siis õnneks vastutavad nende eest seadused. Valimised toimuvad. Näeme, mida rahvas ütleb. Olen poliitikaveteran ja ma ei kavatse põhiseadust muuta. Ma ei kandideeri uuesti, aga ma aitan kedagi," vahendas Serbia telekanal RTS.

"Kui ma aitan kedagi, kes minu arvates suudab Serbiat tulevikku juhtida, siis ma kindlasti võitlen tema edu eest," lisas Vučić.

Serbia president Aleksander Vučiću volitused lõppevad aasta pärast. Ta on alates 2017. aastast Serbia president ning oma kodupartei Serbia progresiivse partei üks asutajatest.