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Serbia president kuulutas välja erakorralised valimised

Välismaa
Serbia president Aleksandar Vučić
Serbia president Aleksandar Vučić Autor/allikas: SCANPIX/EPA/MARKO DJOKOVIC
Välismaa

Serbia president Aleksandar Vučić saatis kolmapäeval parlamendi laiali ja kuulutas 25. oktoobriks välja erakorralised parlamendivalimised.

Parlamendivalimised pidid toimuma alles 2027. aasta detsembris, kuid Vučić kuulutas ennetähtaegsed valimised välja pärast ligi kaks aastat kestnud valitsusvastaseid meeleavaldusi.

"Ma kuulutan 25. oktoobriks välja parlamendivalimised," ütles Vučić üleriigilises telepöördumises.

Korruptsioonivastane protestiliikumine on riiki haaranud alates 2024. aasta novembris Novi Sadis toimunud raudteejaama varikatuse varingust, milles hukkus 16 inimest.

Tragöödias süüdistati laialdaselt sügavalt juurdunud korruptsiooni ja see õhutas meeleavaldajate viha, tuues tänavatele suurimad rahvahulgad alates diktaator Slobodan Miloševići langemisest 2000. aastal.

Esialgsed üleskutsed läbipaistvale uurimisele kasvasid üle nõudmisteks korraldada erakorralised valimised, mida Vučić oli korduvalt lubanud.

Üliõpilaste juhitud ülikoolide blokaadidest välja kasvanud protestiliikumine on nõudnud ennetähtaegseid valimisi alates 2025. aasta maist ja valmistab ette oma valimisnimekirja.

See on seni suurim väljakutse 56-aastasele Vučićile, kes on domineerinud Serbia poliitikas üle kümne aasta peaministri või presidendina.

Alates protestiliikumise algusest on Vučić ja tema liitlased süüdistanud üliõpilasi katses lavastada välisriikide rahastatud revolutsiooni.

Ta kordas süüdistust valimisi välja kuulutades.

"Me ei ole näinud mitte ainult märke välispidisest sekkumisest, vaid ka välisriikide märkimisväärset osalust, samuti rahutusi, korratust ja kokkupõrkeid ning ennekõike lõhestunud ühiskonda," ütles Vučić.

Aastal 2017 presidendiks valitud ja 2022. aastal viieaastaseks ametiajaks tagasi valitud Vučić ütles hiljuti, et astub pärast valimiste ametlikku väljakuulutamist tagasi, et kampaaniat teha, andes sellega märku oma ambitsioonidest saada taas peaministriks.

Tema parempopulistlik Serbia Progressiivne Partei otsustas nädalavahetusel toimunud koosolekul paluda tal juhtida oma valimisnimekirja ja kandideerida peaministri kandidaadina.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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