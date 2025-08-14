X!

Ruhnu liinil sõitva Runö rikke põhjus ei ole endiselt teada

uudised
Ruhnu laev Runö
Ruhnu laev Runö Autor/allikas: Urmet Kook/ERR
uudised

Teisipäeval Ruhnu liini rivist välja läinud katamaraan Runö rikke põhjus ei saanud ka neljapäevaks selgeks ning laev ei sõida vähemalt nädala lõpuni. Sagedastele riketele vaatamata pole riigil plaanis ühenduse korraldust muuta.

Nädal tagasi oli kiirkatamaraan Runö laeval tehniline rike, mis parandati päevaga. Teisipäeva õhtul tekkinud uue rikke põhjus on siiani teadmata ning laev ei tööta hetke seisuga nädala lõpuni.

Ruhnu vallavanem Raimet Figol tõi ERR-ile välja, et laeva tehniliste rikete taga on kunagine laeva projektsioon ning tänaseks ka laeva vanus. Katamaraan on liinil olnud 14 aastat ning omal ajal sai riigi poolt tehtud odavama klassi laev, selgitas ta.

Varasemalt on kiirkatamaraan Runö olnud viie aasta jooksul korra rikkis igal suvel välja arvatud aastal 2022.

Figoli ütles, et riigi laeva haldav laevafirma Tuule Liinid täidab küll oma kohustusi õigesti, kuid otsitakse siiski riigi abi stabiilsema liikluse jaoks.

"Oleme viimases hädas, vaatame nüüd tõesti riigi poole," selgitas ta.

Ruhnu Liise talu perenaise Luise-Maria Jõersi sõnul mõjutavad ka neid laevaliikluse tehnilised rikked, kuid asenduslaevade töö leevendab inimeste tulemisi ja minemisi ning peale saab laadida ka kaupa.

Ministeerium jätkaks sama lahendusega

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi avalike suhete osakonna nõuniku Risto Kaljuste sõnul pole praegu ühistranspordi osakonnal plaane Ruhnu saare ühenduse korraldust muuta. Kaljuste lisas, et vahel tuleb ette ka ilmastikust tingitud muutusi sõidugraafikus, mida juhtub iga laevaga.

"Ministeeriumi hinnangul on praegu parvlaevaühendus Ruhnu saarega toiminud ilma suuremate tõrgeteta. Paratamatult ilmastikust tingitud tõrkeid tuleb igal parvlaevaliinil ette ja nendega peab mingil määral arvestama. Praegu ei ole plaane olemasolevat teenust muuta," lisas Kaljuste.

Praeguse kava alusel sõidab suvisel ajal Ruhnu liinil Runö ja talvisel ajal teenindab reisijaid kaheksakohaline lennuk.

Teisipäeva õhtul lõpetas tehnilise rikke tõttu töö Ruhnu liinil sõitev katamaraan Runö. Runö kapteni Edgar Nuumi sõnul polnud ka neljapäevaks teada rikke põhjus ja hetke seisuga on laev rivist väljas nädala lõpuni.

Neljapäeval liiguvad Tuule Liinide poolt korraldatud asendusreisid Ruhnu ja Abruka päästekaatrite abil Ruhnu-Roomassaare vahelt neli korda ja sõitude infot uuendatakse igapäevaselt Tuule Liinide kodulehel.

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:40

Plastireostuse vastase lepingu sõlmimiseks on lootus kadunud

14:33

Ingebrigtsen vihjas vana ala juurde naasmisele

14:28

Ruhnu liinil sõitva Runö rikke põhjus ei ole endiselt teada

14:16

Põhjamaid kurnanud kuumalaine näitab kliimakriisi ulatumist ka sinna

14:14

Arvustus. Ihalik teekond armastuseni

14:04

Mari Jürjens: vahel mõtlen, millest üldse veel unistada

13:49

Eesti orienteerujad võitsid veteranide MM-il taas mitu medalit

13:39

Huvi õeks õppimise vastu kasvab, ent õdesid on endiselt puudu

13:35

Filmitööstus maalib võttepaiga kohalike elust ilusa pettepildi

13:23

Kreml: Putin ja Trump arutavad lisaks Ukraina sõjale ka majandussuhteid

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:49

Vene häkkerid võtsid Norras veepaisu seadmed oma kontrolli alla

13.08

Hispaania teeteo vastu aitavad elektritara, pardid ja Tšehhi pilsner

13.08

Trump lükkas tagasi kriitika eelseisva kohtumise kohta Putiniga

13.08

Trump: Venemaad ootavad karmid tagajärjed, kui nad ei nõustu sõda lõpetama

04:42

Ministeerium: Rail Baltic valmib 2030, kuid mitme mööndusega

06:57

Helsingisse saabunud Tallink Megastari autotekil süttis buss

13.08

Omniva ostis teda kritiseeriva sotsiaalmeediagrupi Uuendatud

12:32

Ukraina süütas droonirünnakuga Volgogradi naftatöötlemistehase Uuendatud

13.08

Sõja 1267. päev: väidetavalt murdis Venemaa Pokrovski juures rindest läbi Uuendatud

07:40

Nurme sigala juures jätkus neljapäeva hommikul protest, hukkamine lükkub

ilmateade

loe: sport

14:33

Ingebrigtsen vihjas vana ala juurde naasmisele

13:49

Eesti orienteerujad võitsid veteranide MM-il taas mitu medalit

13:17

Liverpool hankis Itaaliast noore keskkaitsja

12:30

45-aastane Venus Williams sai kodusele slämmiturniirile vabapääsme

loe: kultuur

14:14

Arvustus. Ihalik teekond armastuseni

11:45

XXI Tallinna Kammermuusika Festivali peateema on heliloojate armastuskirjad

11:31

Arvustus. Ka lahtisest uksest sissemurdmine teeb häält

10:11

Galerii: Tallinnas avati Baltikumi esimene Apollo meelelahutuskeskus

loe: eeter

14:04

Mari Jürjens: vahel mõtlen, millest üldse veel unistada

12:14

Mehhiko muusik Renee Mooi: muusika loomine tervendab mind

09:37

Väikelennukiga Tallinnast Ameerikasse lennanud piloodid: see oli meie unistus

13.08

Vähidiagnoosi saanud noor naine: haigus ei tohi takistada oma elu elamast

Raadiouudised

13:05

Huvi õeks õppimise vastu kasvab, ent õdesid on endiselt puudu

12:30

Raadiouudised (14.08.2025 12:00:00)

10:05

Tartus püütakse kiusamist vähendada klassimatkadega

10:05

Nurme farmi juures juubeldati PTA otsuse peale

09:35

Raadiouudised (14.08.2025 09:00:00)

13.08

Isamaa tahab ehitada Tartusse Kvissentali silla

13.08

Rail Balticu ehitus vajab graafikus püsimiseks raha juurde

13.08

Päevakaja (13.08.2025 18:00:00)

13.08

Põlva- ja Võrumaa nõuavad regionaalministrilt kohest rongiliikluse taastamist

13.08

Tänavune õunasaak tõotab tulla piirkonniti väga erinev

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo