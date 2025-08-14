Ruhnu liinil sõitva Runö rikke põhjus ei ole endiselt teada

Teisipäeval Ruhnu liini rivist välja läinud katamaraan Runö rikke põhjus ei saanud ka neljapäevaks selgeks ning laev ei sõida vähemalt nädala lõpuni. Sagedastele riketele vaatamata pole riigil plaanis ühenduse korraldust muuta.

Nädal tagasi oli kiirkatamaraan Runö laeval tehniline rike, mis parandati päevaga. Teisipäeva õhtul tekkinud uue rikke põhjus on siiani teadmata ning laev ei tööta hetke seisuga nädala lõpuni.

Ruhnu vallavanem Raimet Figol tõi ERR-ile välja, et laeva tehniliste rikete taga on kunagine laeva projektsioon ning tänaseks ka laeva vanus. Katamaraan on liinil olnud 14 aastat ning omal ajal sai riigi poolt tehtud odavama klassi laev, selgitas ta.

Varasemalt on kiirkatamaraan Runö olnud viie aasta jooksul korra rikkis igal suvel välja arvatud aastal 2022.

Figoli ütles, et riigi laeva haldav laevafirma Tuule Liinid täidab küll oma kohustusi õigesti, kuid otsitakse siiski riigi abi stabiilsema liikluse jaoks.

"Oleme viimases hädas, vaatame nüüd tõesti riigi poole," selgitas ta.

Ruhnu Liise talu perenaise Luise-Maria Jõersi sõnul mõjutavad ka neid laevaliikluse tehnilised rikked, kuid asenduslaevade töö leevendab inimeste tulemisi ja minemisi ning peale saab laadida ka kaupa.

Ministeerium jätkaks sama lahendusega

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi avalike suhete osakonna nõuniku Risto Kaljuste sõnul pole praegu ühistranspordi osakonnal plaane Ruhnu saare ühenduse korraldust muuta. Kaljuste lisas, et vahel tuleb ette ka ilmastikust tingitud muutusi sõidugraafikus, mida juhtub iga laevaga.

"Ministeeriumi hinnangul on praegu parvlaevaühendus Ruhnu saarega toiminud ilma suuremate tõrgeteta. Paratamatult ilmastikust tingitud tõrkeid tuleb igal parvlaevaliinil ette ja nendega peab mingil määral arvestama. Praegu ei ole plaane olemasolevat teenust muuta," lisas Kaljuste.

Praeguse kava alusel sõidab suvisel ajal Ruhnu liinil Runö ja talvisel ajal teenindab reisijaid kaheksakohaline lennuk.

Teisipäeva õhtul lõpetas tehnilise rikke tõttu töö Ruhnu liinil sõitev katamaraan Runö. Runö kapteni Edgar Nuumi sõnul polnud ka neljapäevaks teada rikke põhjus ja hetke seisuga on laev rivist väljas nädala lõpuni.

Neljapäeval liiguvad Tuule Liinide poolt korraldatud asendusreisid Ruhnu ja Abruka päästekaatrite abil Ruhnu-Roomassaare vahelt neli korda ja sõitude infot uuendatakse igapäevaselt Tuule Liinide kodulehel.