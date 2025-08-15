X!

Sotsiaaldemokraatide esinumber Lasnamäel on Marina Kaljurand

Sotsid teatasid Lasnamäe esinumbri.
Euroopa Parlamendi liige, endine välisminister ja kogenud diplomaat Marina Kaljurand kandideerib kohalikel valimistel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esinumbrina Lasnamäel ning toetab Jevgeni Ossinovski jätkamist Tallinna linnapeana.

"Kandideerin Lasnamäel, et toetada Jevgenit ja tema meeskonda Tallinna arengukursi hoidmisel. Ema ja vanaemana soovin aidata luua Tallinna, kus iga laps tunneb end rõõmsalt ja turvaliselt ning kus kõik otsused lähtuvad eeskätt laste huvidest. Lasnamäel on selle nimel palju tehtud, kuid palju on veel teha – arendada haridusvõrku, toetada lapsi ja vanemaid eestikeelsele haridusele üleminekul ning mitmekesistada huviharidus- ja sportimisvõimalusi. Ka vanemate elujärje parandamine aitab tagada lapsele õnneliku lapsepõlve – selle nimel ma pingutan," põhjendas Kaljurand oma kandideerimisotsust.

Linnapea Jevgeni Ossinovski sõnul ei pea mitmed erakonnad Lasnamäed prioriteediks ega püüa pakkuda linnaosale sisukat tulevikunägemust. "Oleme Lasnamäel kokku pannud tugeva ja mitmekesise meeskonna, kes taotleb mandaati sotsiaaldemokraatide ambitsioonika platvormi elluviimiseks. Meie eesmärk on hoida Tallinna ja Lasnamäe areng euroopalikul kursil, tagada sujuv üleminek eestikeelsele haridusele ning parandada elanike elukvaliteeti. Marina Kaljurand on nende väärtuste selge ja järjekindel kandja, soovin talle edu Lasnamäe nimekirja juhtimisel," ütles Ossinovski.

"Meil on kindel soov viia Lasnamäed edasi. See tähendab uute koolide ja lasteaedade rajamist, kortermajade renoveerimist, inimeste elutingimuste parandamist ja taristu arendamist. Leian, et koos Marina Kaljuranna ja teiste sotsiaaldemokraatide kandidaatidega suudame need ideed lasnamäelasteni viia. Meie eesmärk on ühendada kohalikke kogukondi, mitte mängida nende vastandamisele, ning kutsume üles ka teisi erakondi sama tegema," kommenteeris Vladimir Svet.

Marina Kaljurand on töötanud Eesti suursaadikuna Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Venemaal, Iisraelis ja Kasahstanis. Ta on olnud Riigikogu liige, Eesti välisminister ning alates 2019. aastast Euroopa Parlamendi liige, kus on tegelenud julgeoleku-, digipoliitika- ja inimõiguste teemadega.

Lasnamäe nimekirjas kandideerivad ka endine taristuminister Vladimir Svet, kodanikuaktivist Victoria Erofeeva, linnaosavanem Julianna Jurtšenko ja tema asetäitja Kätlin Pääro, Sotsiaaldemokraatide Lasnamäe osakonna juht Kirill Klaus, kiirabiarst Jevgeni Štšaslõvõi, lasteaia õpetaja Riina Kase, merepäästja Darja Rovba ja mitmed teised.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

