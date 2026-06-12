Kõlvart: volikogu aseesimees on valimata, sest opositsioon ei suuda koonduda

Tallinna linnavolikogu esimees ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et sotsiaaldemokraadid ei suuda ise oma volikogu aseesimehe kandidaadile toetust koguda ja süüdistavad valimata jäämises koalitsiooni.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud kandidaat Tallinna linnavolikogu teise aseesimehe kohale Madle Lippus jäi jälle aseesimeheks valimata, sest volikogu esimees ei pannud vastavat punkti päevakorda. Lippuse sõnul on tegemist opositsiooni tasalülitamisega.

"See on tehniline küsimus. Kui te panite tähele siis me lõpetasime kell viis hommikul. Oli selge et enam ei mahu (aseesimehe valimise punkt päevakorda - toim.). Protseduur võtab ju aega. Ja ma ei näinud ka saalis, et opositsioon oleks 100 protsendiliselt kohal," ütles Kõlvart ERR-ile.

"Mulle tundub, et opositsioon ei suuda mobiliseerida enda volinikke et tulla üks kord 100 protsendiliselt kohale, et valida aseesimeest enda poolt. Tuletan meelde, et selleks on vaja ka koalitsiooni hääli," lisas ta.

Kõlvart märkis, et kui eelmisel korral aseesimehe valimised toimusid, siis nii Keskerakonna kui ka Isamaa liikmed olid oma häältega Madle Lippuse taga, aga opositsioon ei suutnud end mobiliseerida, et saada vajalikku toetust.

Siis toetas salajastel valimistel Lippust 32 saadikut, vastu oli kaks. Aseesimeheks saamiseks oli Lippusel vaja vähemalt 40 häält.

"See on matemaatiline reaalsus," ütles Kõlvart.

Kõlvart meenutas, et eelmise koalitsiooni ajal ootas opositsioon rohkem kui pool aastat enne kui aseesimeheks valiti Monika Haukanõmm. "Ja meil olid hääled koos. Meil oli vaja ainult kaks kuni kolm häält, et valimised saaks toimuda."

ERR küsis Kõlvartilt, kas ta on endiselt solvunud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimehe Jevgeni Ossinovski peale, kes aastal 2024 Keskerakonnaga koalitsiooni lõhkus ja moodustas uue võimuliidu Isamaa, Reformierakonna ja Eesti 200-ga.

"Minu jaoks see teema ei ole päris arusaadav. Kuidas on seotud kellegi emotsioon selle olukorraga. Esiteks mul ei ole mingit emotsiooni nii valimiste kui ka Jevgeni Ossinovski suhtes. Teiseks võrreldes eelmise perioodiga on suhteliselt sarnane olukord, selle vahega, et siis koalitsioon opositsioonile lihtsalt ei antud võimalust hääletada oma kandidaadi poolt," kommenteeris Kõlvart.

Kõlvart ütles, et kui sügisel uuesti aseesimehe valimise katse peaks toimuma, on koalitsioon valmis oma häältega aitama.

"Nad ise ei suuda kokku leppida opositsioonis ja siis süüdistavad meid selles, et koalitsioon ei toeta neid," lausus Kõlvart.