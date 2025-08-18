X!

Elron ei tihenda sügisest reisirongide sõiduplaane

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Elron, vaatamata varasemale lubadusele, ei tihenda sügisest reisirongide sõiduplaane. Põhjuseks toob Elron hilinevad taristutööd. Eesti Raudtee sõnul on see aga täiesti vale jutt ja tegelikult on Elronil lihtsalt puudu nii raha, ronge kui ka vedurijuhte.

Veel eelmise aasta lõpus lubas Elron alates septembrist tihendada reisirongide sõiduplaane Tartu, Narva, Viljandi, Rapla ja Aegviidu suunal. See samm on aga nüüd vähemalt järgmise suveni ootel, sest kuna taristutööd pole Tartuni valmis, siis ei saa ka uusi Škoda ronge liinile saata.

"Me ei saa teistel suundadel veomahtu tõsta enne, kui me oleme uued elektrirongid kasutusele võtnud ja need olemasolevad diiselrongid, mis meil Tallinn-Tartu vahel sõidavad, need vabanevad. Nende vabanevate rongide arvelt oli meil plaanis ka edela suunda mahtu kasvatada, et need on seotud omavahel," ütles Elroni juht Lauri Betlem.

Škoda rongid on juba Eestisse toodud, kuid neil pole lõplikku kasutusluba. Elron näeb ka siin osalise süüdlasena puudulikku taristut, kus tootjal pole võimalik ronge testida.

Taristu omanik Eesti Raudtee aga ütles, et aasta võrra edasi lükkunud töödest on Elroni pidevalt teavitatud ja üritatud leida võimalusi ka rongide testimiseks. Tartuni peaks taristu valmis saama tuleva aasta esimeses kvartalis, Jõgeva lõik aga veel tänavu ja Tapa lausa septembris.

"Aga isegi Tapani nad ei tihendanud. Nad ütlesid, et neil ei ole raha ja ei ole ronge. See, et nad sellel aastal ei saa sõita kaugemale, ei ole selle tõttu, et meil ei ole midagi valmis, vaid selle tõttu, et neil pole raha, pole ronge, pole vedurijuhte," sõnas Eesti Raudtee juht Kaido Zimmermann.

Elroni arvates on aga olukord raudteel viinud reisijate arvu ja piletitulu vähenemiseni. Samuti on eelarvesse jätnud augu dotatsioonide vilets suurenemine. Ettevõtte kulud kasvavad lihtsalt kiiremini kui tulud. Vedurijuhtide hoidmiseks ja väljumiste säilitamiseks oleks ainuüksi tänavu vaja umbes pool miljonit eurot lisaraha. Edaspidi see summa tõenäoliselt ainult kasvab.

"Raske küsimus sellist ühte numbrit välja öelda, aga mis meie jaoks kõige olulisem, et see rahastus oleks pikaajaliselt stabiilne, et me teaksime, mis meil järgmised vähemalt kaks aastat. Tegelikult minimaalselt viis aastat võiks olla see periood, kus me teaksime ette planeerida, sest näiteks vedurijuhtide koolitus on aastane periood," ütles Betlem.

Regionaalminister Hendrik Johannes Terras kavatseb Elroni rahalist seisu sel nädalal valitsuses arutada. Varem on ta vihjanud, et Elron võiks osa vanemaid diiselronge Lätti liisida. Elroni kinnitusel on Lätil selleks huvi olemas ja seda on sealsete partneritega ka arutatud, kuid mingisugust kindlat kokkulepet veel pole. Üldiselt on räägitud Tartu-Riia rongist, mis saaks lihtsalt ooteajal teenindada Läti liine.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus dokumentaal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:28

Zelenski: kohtumine Trumpiga oli konstruktiivne Uuendatud

22:27

Saks: ei ole usutav, et Trump proovib Venemaa nõudmisi Ukrainale pähe määrida

22:08

Vigastusest taastunud Rosenthal: olen suuteline EM-il koondist palju aitama

21:58

ETV spordisaade, 18. august

21:47

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:41

Helga Kalm: Trumpi ja Zelenski keemia oli seekord parem

21:33

Gordejev ja Lebreton said Läti MM-etapil hooaja parima koha

21:25

Teisipäeval sajab mitmel pool hoovihma ja on äikeseoht

21:23

Norra kroonprintsessi poeg sai süüdistuse neljas vägistamises

21:17

Pärnusse lisandub järjest uusi padeliväljakuid

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:36

Trump pani taas surve sõja lõpetamise eest Ukrainale Uuendatud

05:06

Eesti valik: 79 pagulast, ekspertide lähetamine või miljonimakse

11:45

Vene oht ajendab kaaluma Raudse Reini raudteeliini taaselustamist

22:28

Zelenski: kohtumine Trumpiga oli konstruktiivne Uuendatud

17.08

Turbas asuv mootorispordi muuseum paneb suve lõpus uksed kinni

18:35

Venemaa bensiinihinnad tõusid rekordiliselt kõrgele

11:49

Tervisekassa kaalus kontoripinda valides ka Golden Gate'i arendust

17.08

Euroopa liidrid osalevad esmaspäeval Zelenski ja Trumpi kohtumisel Uuendatud

17.08

Sõerd: tulumaksu tõstmise asemel saaks loobuda hoopis maksuvaba tulu tõusust

17.08

Witkoff: Putin nõustus tippkohtumisel Ukraina julgeolekugarantiiga

ilmateade

loe: sport

22:08

Vigastusest taastunud Rosenthal: olen suuteline EM-il koondist palju aitama

21:58

ETV spordisaade, 18. august

21:33

Gordejev ja Lebreton said Läti MM-etapil hooaja parima koha

21:07

Bild seostab Karl Jakob Heina neljakordse Saksa meistriga

loe: kultuur

16:50

"Pahalased 2" on kolmandat nädalavahetust järjest Eesti kinolevi tipus

13:55

Suri näitleja Terence Stamp

13:53

Animisti peakorraldaja Mari Kivi: 3D tegi animatsioonis oma ringi ära, nüüd on käsitöö tagasi

12:37

Tallinnas algab kuuajane lühietenduste festival

loe: eeter

17:00

Imbi Paju: ema ränk elusaatus mõjutas kogu meie peret

12:33

Uus draamasari avab Leonard Coheni erilise armastusloo

11:54

Eesti teadlased loovad eakatele autojuhtidele enesetestimise rakendust

11:07

Koomik Endrik Puntso: kümne aastaga saad aru, mida sul on rahvale pakkuda

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (18.08.2025 18:00:00)

18:40

Justiitsministeerium seab nõusolekuseaduse sihiks jah-mudeli

18:40

Jahimehed saavad metssigade küttimiseks kümme drooni

15:35

Asjatundjad hoiatavad: India ja Hiina rahastavad naftaostudega Putini sõjamasinat

15:35

Eesti ja Rootsi vanglarendileping eeldab Rootsi põhiseaduse muutmist

15:35

Streigiähvardus: haridustöötajad ootavad valitsuselt lubatud palgatõusu

15:25

Raadiouudised (18.08.2025 15:00:00)

12:40

Teisest pensionisambast lahkub igal aastal 15 000 inimest

12:40

Šokolaadi kõrge hind jääb mitmeks aastaks püsima

12:35

Eesti valik: 79 pagulast, ekspertide lähetamine või miljonimakse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo