Elron ei tihenda sügisest reisirongide sõiduplaane

Elron, vaatamata varasemale lubadusele, ei tihenda sügisest reisirongide sõiduplaane. Põhjuseks toob Elron hilinevad taristutööd. Eesti Raudtee sõnul on see aga täiesti vale jutt ja tegelikult on Elronil lihtsalt puudu nii raha, ronge kui ka vedurijuhte.

Veel eelmise aasta lõpus lubas Elron alates septembrist tihendada reisirongide sõiduplaane Tartu, Narva, Viljandi, Rapla ja Aegviidu suunal. See samm on aga nüüd vähemalt järgmise suveni ootel, sest kuna taristutööd pole Tartuni valmis, siis ei saa ka uusi Škoda ronge liinile saata.

"Me ei saa teistel suundadel veomahtu tõsta enne, kui me oleme uued elektrirongid kasutusele võtnud ja need olemasolevad diiselrongid, mis meil Tallinn-Tartu vahel sõidavad, need vabanevad. Nende vabanevate rongide arvelt oli meil plaanis ka edela suunda mahtu kasvatada, et need on seotud omavahel," ütles Elroni juht Lauri Betlem.

Škoda rongid on juba Eestisse toodud, kuid neil pole lõplikku kasutusluba. Elron näeb ka siin osalise süüdlasena puudulikku taristut, kus tootjal pole võimalik ronge testida.

Taristu omanik Eesti Raudtee aga ütles, et aasta võrra edasi lükkunud töödest on Elroni pidevalt teavitatud ja üritatud leida võimalusi ka rongide testimiseks. Tartuni peaks taristu valmis saama tuleva aasta esimeses kvartalis, Jõgeva lõik aga veel tänavu ja Tapa lausa septembris.

"Aga isegi Tapani nad ei tihendanud. Nad ütlesid, et neil ei ole raha ja ei ole ronge. See, et nad sellel aastal ei saa sõita kaugemale, ei ole selle tõttu, et meil ei ole midagi valmis, vaid selle tõttu, et neil pole raha, pole ronge, pole vedurijuhte," sõnas Eesti Raudtee juht Kaido Zimmermann.

Elroni arvates on aga olukord raudteel viinud reisijate arvu ja piletitulu vähenemiseni. Samuti on eelarvesse jätnud augu dotatsioonide vilets suurenemine. Ettevõtte kulud kasvavad lihtsalt kiiremini kui tulud. Vedurijuhtide hoidmiseks ja väljumiste säilitamiseks oleks ainuüksi tänavu vaja umbes pool miljonit eurot lisaraha. Edaspidi see summa tõenäoliselt ainult kasvab.

"Raske küsimus sellist ühte numbrit välja öelda, aga mis meie jaoks kõige olulisem, et see rahastus oleks pikaajaliselt stabiilne, et me teaksime, mis meil järgmised vähemalt kaks aastat. Tegelikult minimaalselt viis aastat võiks olla see periood, kus me teaksime ette planeerida, sest näiteks vedurijuhtide koolitus on aastane periood," ütles Betlem.

Regionaalminister Hendrik Johannes Terras kavatseb Elroni rahalist seisu sel nädalal valitsuses arutada. Varem on ta vihjanud, et Elron võiks osa vanemaid diiselronge Lätti liisida. Elroni kinnitusel on Lätil selleks huvi olemas ja seda on sealsete partneritega ka arutatud, kuid mingisugust kindlat kokkulepet veel pole. Üldiselt on räägitud Tartu-Riia rongist, mis saaks lihtsalt ooteajal teenindada Läti liine.