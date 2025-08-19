Gustav Adolfi gümnaasiumi direktori konkursil jäi sobiv juht leidmata

Haridusamet kuulutab uue konkursi välja veel enne uue õppeaasta algust. Kuni uue juhi leidmiseni on direktori kohusetäitjaks GAG-i õppekorraldusjuht Harold Lepp .

Seetõttu tunnistati konkurss luhtunuks, kuna ükski kandidaat ei kogunud hääletusel nõutavat arvu hääli.

"Konkursikomisjoni eesmärk oli jõuda konsensusliku otsuseni, ent kandidaatide osas üksmeelt ei saavutatud," rääkis Kuzina.

Haridusameti meediajuht Irina Kuzina ütles ERR-ile, et konkursi tulemusel GAG-ile uut direktorit siiski ei leitud.

Tänavu juunis teatas GAG-i alates 2019. aastast juhtinud Henrik Salum, et lahkub juuli lõpus ametist ning Tallinna haridusamet kuulutas välja avaliku konkursi uue direktori leidmiseks.

Tallinna haridusamet alustab peatselt taas Tallinna Gustav Adolfi gümnaasiumi direktori otsimist, sest eelmisel konkursil ei õnnestunud koolile juhti välja valida.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: