Gustav Adolfi gümnaasiumi direktori konkursil jäi sobiv juht leidmata

Eesti
Gustav Adolfi Gümnaasium.
Gustav Adolfi Gümnaasium. Autor/allikas: ERR
Eesti

Tallinna haridusamet alustab peatselt taas Tallinna Gustav Adolfi gümnaasiumi direktori otsimist, sest eelmisel konkursil ei õnnestunud koolile juhti välja valida.

Tänavu juunis teatas GAG-i alates 2019. aastast juhtinud Henrik Salum, et lahkub juuli lõpus ametist ning Tallinna haridusamet kuulutas välja avaliku konkursi uue direktori leidmiseks.

Haridusameti meediajuht Irina Kuzina ütles ERR-ile, et konkursi tulemusel GAG-ile uut direktorit siiski ei leitud.

"Konkursikomisjoni eesmärk oli jõuda konsensusliku otsuseni, ent kandidaatide osas üksmeelt ei saavutatud," rääkis Kuzina.

Seetõttu tunnistati konkurss luhtunuks, kuna ükski kandidaat ei kogunud hääletusel nõutavat arvu hääli.

Haridusamet kuulutab uue konkursi välja veel enne uue õppeaasta algust. Kuni uue juhi leidmiseni on direktori kohusetäitjaks GAG-i õppekorraldusjuht Harold Lepp.

Toimetaja: Karin Koppel

Gustav Adolfi gümnaasiumi direktori konkursil jäi sobiv juht leidmata

