X!

Prokuratuur esitas advokaat Simonile süüdistuse rahvusvahelise sanktsiooni rikkumises

Eesti
Advokaat Urmas Simon.
Advokaat Urmas Simon. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigiprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles esitas vandeadvokaat Urmas Simonile süüdistuse rahvusvahelise sanktsiooni rikkumises.

Süüdistuse järgi osutas ta Kremliga seotud sanktsioneeritud Venemaa Kaasmaalaste Õiguskaitse Fondile (Pravfond) õigusabiteenust, võttis vastu Pravfondi raha ning tegi seeläbi Pravfondile kättesaadavaks rahalisi vahendeid ja majandusressurssi.

Vandeadvokaat Urmas Simon oli Eesti-vastases tegevuses süüdistatava lepinguline kaitsja 2023. aasta oktoobrist kuni 2024. aasta 20. detsembrini. Õigusabiteenuse eest tasus advokaadile Tatjana Sokolova. Kaitsepolitsei kogutud tõendite kohaselt ei olnud Sokoloval endal raha ega huvi süüdistatavale õigusabiteenuse tagamiseks ja tegelikult tellis õigusteenust ning tasus selle eest Kremliga seotud ja sanktsioneeritud Pravfond. 

Süüdistuse kohaselt sai advokaat hiljemalt mullu juuni alguses teada, et talle süüdistatava kaitsmise eest makstud raha võib pärineda sanktsioneeritud Pravfondilt ja ta ei oleks tohtinud seda raha vastu võtta, kuid jätkas teenuse osutamist ning raha vastuvõtmist. Süüdistuse järgi tegi Simon seeläbi Pravfondile kättesaadavaks rahalisi vahendeid ja võimaldas Pravfondil suunata külmutatud raha keelatult Euroopa Liidu majanduskäibesse. Lisaks tegi ta süüdistuse järgi Pravfondile ja fondiga seotud inimestele õigusteenuse osutamisega kättesaadavaks oma majandusressursi. 

Riigivastases kuriteos kahtlustatavale või süüdistatavale õigusteenuse osutamine ei ole keelatud ja seda prokuratuur advokaadile ette ei heida. Küll on alates 2023. aasta 23. juulist Euroopa Liidu Nõukogu määrusega keelatud Pravfondi raha kasutamine Euroopa Liidus ja Pravfondile majandusressursi kättesaadavaks tegemine.

Riigiprokurör Vahur Verte sõnul kehtestas Euroopa Liit Pravfondi suhtes sanktsioonid, kuna selle on asutanud ja seda rahastab Venemaa Föderatsioon, et täita Venemaa välispoliitilisi eesmärke.

"Pravfondil on oluline toetav roll Venemaa lõhestuspoliitika elluviimisel ja fondi tegevuse üks põhisuundi on just advokaaditeenuste rahastamine. Prokuratuuri hinnangul nähtub kogutud tõenditest, et advokaat osutas teadlikult Pravfondi raha eest teenust Pravfondiga seotud inimestele. Seetõttu on oluline, et kohus saaks tõendeid igakülgselt hinnata ning otsustada, kas advokaadi tegevus oli kehtestatud reeglitega kooskõlas või pani ta toime kuriteo," ütles Verte.

Teise advokaadi, Arina Liskmann-Getsu tegevuse uurimiseks kriminaalmenetlus lõpetati. Liskmann-Getsu oli Eesti-vastases tegevuses süüdistatava lepinguline kaitsja 2023. aasta 20. märtsist kuni 2023. aasta 3. oktoobrini. Kaitsepolitseiameti kogutud tõendite põhjal ei olnud võimalik ümberlükkamatult kinnitada, et Liskmann-Getsu teadis raha vastu võtmisel, et Pravfond oli lisatud sanktsioneeritud isikute nimekirja ehk et raha vastuvõtmine on kriminaalkorras karistatav. Seetõttu ei olnud prokuratuuril alust temale süüdistust esitada.

Tatjana Sokolova mõisteti tänavu aprillis Pravfondi raha advokaatidele vahendamise eest süüdi.

Kohtueelse menetluse viis riigiprokuratuuri juhtimisel läbi kaitsepolitseiamet.

Samal teemal

uus dokumentaal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:43

Eesti Olümpiakomitee premeeris MM-il medali võitnud vehklejaid

11:41

Annetajate raha omastamises süüdistatav Laupmaa läheb prokuratuuriga kokkuleppele

11:36

Protestide keskmes olnud Nurme farmi sigu pole veel hukatud

11:33

Prokuratuur esitas advokaat Simonile süüdistuse rahvusvahelise sanktsiooni rikkumises

11:32

Kadrioru pargi juhid on taas ellu kutsunud kava taastada lossiesine barokkpark Uuendatud

11:11

Teadlased: sigade katkuga seotud otsused põhinevad statistilisel tõenäosusel

11:08

Gustav Adolfi gümnaasiumi direktori konkursil jäi sobiv juht leidmata

11:07

Swiatek teenis esimest korda Cincinnatis turniirivõidu

11:00

KUULA | "Võimla": mida arvata linnaruumis toimuvatest võistlustest? Uuendatud

11:00

Plaan B eestvedajad tahavad Pohlaku raadiojaama ära osta

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:51

Trump ja Zelenski leppisid kokku USA ja Euroopa julgeolekugarantiides Uuendatud

18.08

Venemaa bensiinihinnad tõusid rekordiliselt kõrgele

18.08

Vene oht ajendab kaaluma Raudse Reini raudteeliini taaselustamist

18.08

Sõja 1272. päev: Trump pani taas surve sõja lõpetamise eest Ukrainale Uuendatud

18.08

Tervisekassa kaalus kontoripinda valides ka Golden Gate'i arendust

18.08

Martin Helme: meedia reaktsioonid Trumpi ja Putini kohtumisele on olnud paanilised

18.08

Norra kroonprintsessi poeg sai süüdistuse neljas vägistamises

18.08

Harku järve äärsete kinnistute omanikud saavad tihti keskkonnaametilt trahvi

08:48

Rainer Saks: Putinil ei ole palju valikuid enam

07:21

Zelenski kinnitas valmisolekut Putiniga territooriumide üle arutada

ilmateade

loe: sport

11:43

Eesti Olümpiakomitee premeeris MM-il medali võitnud vehklejaid

11:07

Swiatek teenis esimest korda Cincinnatis turniirivõidu

11:00

KUULA | "Võimla": mida arvata linnaruumis toimuvatest võistlustest? Uuendatud

10:36

Viimsi võidumängu varjutas inetu vahejuhtum: see ei kuulu jalgpalli juurde

loe: kultuur

18.08

"Pahalased 2" on kolmandat nädalavahetust järjest Eesti kinolevi tipus

18.08

Suri näitleja Terence Stamp

18.08

Animisti peakorraldaja Mari Kivi: 3D tegi animatsioonis oma ringi ära, nüüd on käsitöö tagasi

18.08

Tallinnas algab kuuajane lühietenduste festival

loe: eeter

10:49

"Pealtnägija" toimetaja Merilin Pärli: isiklik elu tuleb ära unustada

10:01

Psühholoog: vestlusrobot võib panna liigselt selle soovitusi uskuma

08:12

Ollie: parimad asjad mu elus on juhtunud kogemata

18.08

Imbi Paju: ema ränk elusaatus mõjutas kogu meie peret

Raadiouudised

10:05

Zelenski arutas Trumpiga julgeolekutagatisi

10:00

Kohati sajab hoovihma

09:15

Raadiouudised (19.08.2025 09:00:00)

18.08

Päevakaja (18.08.2025 18:00:00)

18.08

Justiitsministeerium seab nõusolekuseaduse sihiks jah-mudeli

18.08

Jahimehed saavad metssigade küttimiseks kümme drooni

18.08

Asjatundjad hoiatavad: India ja Hiina rahastavad naftaostudega Putini sõjamasinat

18.08

Eesti ja Rootsi vanglarendileping eeldab Rootsi põhiseaduse muutmist

18.08

Streigiähvardus: haridustöötajad ootavad valitsuselt lubatud palgatõusu

18.08

Raadiouudised (18.08.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo