Prokuratuur esitas advokaat Simonile süüdistuse rahvusvahelise sanktsiooni rikkumises

Süüdistuse järgi osutas ta Kremliga seotud sanktsioneeritud Venemaa Kaasmaalaste Õiguskaitse Fondile (Pravfond) õigusabiteenust, võttis vastu Pravfondi raha ning tegi seeläbi Pravfondile kättesaadavaks rahalisi vahendeid ja majandusressurssi.

Vandeadvokaat Urmas Simon oli Eesti-vastases tegevuses süüdistatava lepinguline kaitsja 2023. aasta oktoobrist kuni 2024. aasta 20. detsembrini. Õigusabiteenuse eest tasus advokaadile Tatjana Sokolova. Kaitsepolitsei kogutud tõendite kohaselt ei olnud Sokoloval endal raha ega huvi süüdistatavale õigusabiteenuse tagamiseks ja tegelikult tellis õigusteenust ning tasus selle eest Kremliga seotud ja sanktsioneeritud Pravfond.

Süüdistuse kohaselt sai advokaat hiljemalt mullu juuni alguses teada, et talle süüdistatava kaitsmise eest makstud raha võib pärineda sanktsioneeritud Pravfondilt ja ta ei oleks tohtinud seda raha vastu võtta, kuid jätkas teenuse osutamist ning raha vastuvõtmist. Süüdistuse järgi tegi Simon seeläbi Pravfondile kättesaadavaks rahalisi vahendeid ja võimaldas Pravfondil suunata külmutatud raha keelatult Euroopa Liidu majanduskäibesse. Lisaks tegi ta süüdistuse järgi Pravfondile ja fondiga seotud inimestele õigusteenuse osutamisega kättesaadavaks oma majandusressursi.

Riigivastases kuriteos kahtlustatavale või süüdistatavale õigusteenuse osutamine ei ole keelatud ja seda prokuratuur advokaadile ette ei heida. Küll on alates 2023. aasta 23. juulist Euroopa Liidu Nõukogu määrusega keelatud Pravfondi raha kasutamine Euroopa Liidus ja Pravfondile majandusressursi kättesaadavaks tegemine.

Riigiprokurör Vahur Verte sõnul kehtestas Euroopa Liit Pravfondi suhtes sanktsioonid, kuna selle on asutanud ja seda rahastab Venemaa Föderatsioon, et täita Venemaa välispoliitilisi eesmärke.

"Pravfondil on oluline toetav roll Venemaa lõhestuspoliitika elluviimisel ja fondi tegevuse üks põhisuundi on just advokaaditeenuste rahastamine. Prokuratuuri hinnangul nähtub kogutud tõenditest, et advokaat osutas teadlikult Pravfondi raha eest teenust Pravfondiga seotud inimestele. Seetõttu on oluline, et kohus saaks tõendeid igakülgselt hinnata ning otsustada, kas advokaadi tegevus oli kehtestatud reeglitega kooskõlas või pani ta toime kuriteo," ütles Verte.

Teise advokaadi, Arina Liskmann-Getsu tegevuse uurimiseks kriminaalmenetlus lõpetati. Liskmann-Getsu oli Eesti-vastases tegevuses süüdistatava lepinguline kaitsja 2023. aasta 20. märtsist kuni 2023. aasta 3. oktoobrini. Kaitsepolitseiameti kogutud tõendite põhjal ei olnud võimalik ümberlükkamatult kinnitada, et Liskmann-Getsu teadis raha vastu võtmisel, et Pravfond oli lisatud sanktsioneeritud isikute nimekirja ehk et raha vastuvõtmine on kriminaalkorras karistatav. Seetõttu ei olnud prokuratuuril alust temale süüdistust esitada.

Tatjana Sokolova mõisteti tänavu aprillis Pravfondi raha advokaatidele vahendamise eest süüdi.

Kohtueelse menetluse viis riigiprokuratuuri juhtimisel läbi kaitsepolitseiamet.