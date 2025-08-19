X!

Kohus tunnistas Laupmaa Ukrainale annetatud raha omastamises süüdi

{{1755592860000 | amCalendar}}
Henri Laupmaa
Henri Laupmaa Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Harju maakohus tunnistas teisipäeval Ukraina abirahade omastamises süüdistatud Henri Laupmaa kokkuleppemenetluses süüdi. Laupmaale mõisteti karistuseks välja 2470 eurot, lisaks peab ta tasuma veel tagasi maksmata osa annetustest, ligi 30 000 eurot.

Laupmaa ja tema kaitsja esitasid koos prokuratuuriga Harju maakohtule soovi lahendada kriminaalasi kokkuleppemenetlusena.

Kohus mõistis Laupmaale rahaliseks karistuseks 2470 eurot, mis tuleb tasuda 10 kuu jooksul. Lisaks mõisteti talt välja 29 808 eurot, mis tuleb tasuda hiljemalt 2027. aasta märtsis.

Kriminaalasjas ei ole esitatud varalise kahju nõuet. Laupmaa on vabatahtlikult tagastanud 183 000 eurot.

ERR on varem kirjutanud, et süüdistuse kohaselt kogus Laupmaa alates 2022. aasta septembrist veebiplatvormi toeta.me vahendusel Ukraina iseseisvuse kaitseks annetusi, et osta ja tarnida Ukraina relvajõududele kaks droonlennukit koos vajalike juhtimis- ja abisüsteemidega. Lisaks pakuti inimestele võimalust teha annetusi infograafika ja ergonoomika instituudi toetamiseks.

Kogutud tõendite kohaselt laekus üle 3700 annetusega ligikaudu 213 000 eurot. Süüdistuse järgi kasutas Laupmaa heategevuslikul eesmärgil kogutud raha enda ja oma äri tarbeks.

Annetuskampaaniaga koguti raha, et osta Eesti ettevõttelt Threod Systems droonid, mis oleks varustatud GPS-i segamise vastaste seadmetega. Sellised seadmed pikendavad rindel droonide eluiga ning aitavad vältida Venemaa elektroonilise sõjapidamise vahendeid.  

Laupmaa lubas annetajatele raha tagasi maksta, aga mullu hakkasid maksed venima.

Droonikampaaniat vedasid teiste seas eest muusik ja kirjanik Roy Strider, riigikogu liikmed Eerik-Niiles Kross ja Juku-Kalle Raid.

Allikas: Postimees

