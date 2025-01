Prokuratuur esitas Henri Laupmaale süüdistuse omastamises

Süüdistuse kohaselt kogus Laupmaa alates 2022. aasta septembrist veebiplatvormi toeta.me vahendusel Ukraina iseseisvuse kaitseks annetusi, et osta ja tarnida Ukraina relvajõududele kaks droonlennukit koos vajalike juhtimis- ja abisüsteemidega. Lisaks pakuti inimestele võimalust teha annetusi infograafika ja ergonoomika instituudi toetamiseks.

Kogutud tõendite kohaselt laekus üle 3700 annetusega ligikaudu 213 000 eurot. Süüdistuse järgi kasutas Laupmaa heategevuslikul eesmärgil kogutud raha enda ja oma äri tarbeks.

"Kuivõrd prokuratuuri hinnangul viitavad kogutud tõendid sellele, et süüdistatav kasutas heausksetelt inimestelt kogutud raha lubatud heategevuse asemel isikliku kasu saamiseks, siis on prokuratuuri hinnangul vältimatu, et kogutud tõenditele saaks õigusliku hinnangu anda kohus," ütles majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuröri Anneli Masing.

Kohtueelse menetluse viis läbi Põhja prefektuur.

Laupmaa lubas annetajatele raha tagasi maksta, aga mullu hakkasid maksed venima. Septembrikuu seisuga oli tal 225 000 eurost välja maksmata veel 32 000 eurot.