Tallinn kehtestas kaitseväe Juhkentali linnaku detailplaneeringu

Tallinna linnavalitsus kehtestas Kesklinnas asuva Filtri tee ja Masina tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu. Kuivõrd Juhkentali linnak on riigikaitselise otstarbega, jääb ala suuresti avalikkusele suletuks.

Planeeringuga on linnakusse kavandatud kaks riigikaitse-, üks tootmis- ja kuus transpordimaa sihtotstarbega krunti, kuhu määratakse ehitusõigus kuni 19 viiekorruselise ning ühe ühekorruselise hoone ehitamiseks või rekonstrueerimiseks. Ala suurus on 12,4 hektarit.

Uued hooned on kavandatud Filtri tee poolsesse ossa. Planeering arvestab, et domineerima jääks muinsuskaitse all olev endine Juhkentali sõjaväehospidali peahoone. Samuti säilitatakse alal asuv tiikide süsteem ja väärtuslik kõrghaljastus. Hoonestuse tänavaäärne joon on määratud endise sõjaväekasarmu järgi, luues Filtri tee äärde ühtlase tänavaseina.

Hoonete paigutus jätab vaatekoridorid, mis võimaldavad vaateid endisele sõjaväehospidali peahoonele. Samuti on uute hoonete pikkuse ja laiuse määramisel järgitud endise kasarmuhoone mõõte.

Eesmärgiks on korrastada kaitseministeeriumi ja kaitseväe valduses olevate kinnistute piire ning määrata ehitusõigused riigikaitseliste hoonete rajamiseks. Riigikaitse taristu koondamine ühte kvartalisse tagab suurema julgeoleku ning toimivad seosed ümbritsevate kvartalite ja tänavavõrguga, märkis linnavalitsus.

Linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippuse sõnul on uues julgeoleku olukorras oluline ka linnaehituslikult toetada kaitseväe töövõimet.

"Kaitsevägi on ajaloolise Juhkentali suvemõisa territooriumil pikalt tegutsenud ning mõistetavalt muutuvad ajas ka nende vajadused ruumikasutuse osas. Planeeringuga on lähtuvalt kaitseväe vajadustest loodud võimalus koondada rohkemad riigikaitselised tegevused ühte kvartalisse," ütles Lippus.