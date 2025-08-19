X!

Tallinn kehtestas kaitseväe Juhkentali linnaku detailplaneeringu

Eesti
Hoonete mahud kaitseväe Juhkentali linnakus detailplaneeringu järgi.
Hoonete mahud kaitseväe Juhkentali linnakus detailplaneeringu järgi. Autor/allikas: Tallinna LV
Eesti

Tallinna linnavalitsus kehtestas Kesklinnas asuva Filtri tee ja Masina tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu. Kuivõrd Juhkentali linnak on riigikaitselise otstarbega, jääb ala suuresti avalikkusele suletuks.

Planeeringuga on linnakusse kavandatud kaks riigikaitse-, üks tootmis- ja kuus transpordimaa sihtotstarbega krunti, kuhu määratakse ehitusõigus kuni 19 viiekorruselise ning ühe ühekorruselise hoone ehitamiseks või rekonstrueerimiseks. Ala suurus on 12,4 hektarit.

Uued hooned on kavandatud Filtri tee poolsesse ossa. Planeering arvestab, et domineerima jääks muinsuskaitse all olev endine Juhkentali sõjaväehospidali peahoone. Samuti säilitatakse alal asuv tiikide süsteem ja väärtuslik kõrghaljastus. Hoonestuse tänavaäärne joon on määratud endise sõjaväekasarmu järgi, luues Filtri tee äärde ühtlase tänavaseina.

Hoonete paigutus jätab vaatekoridorid, mis võimaldavad vaateid endisele sõjaväehospidali peahoonele. Samuti on uute hoonete pikkuse ja laiuse määramisel järgitud endise kasarmuhoone mõõte.

Eesmärgiks on korrastada kaitseministeeriumi ja kaitseväe valduses olevate kinnistute piire ning määrata ehitusõigused riigikaitseliste hoonete rajamiseks. Riigikaitse taristu koondamine ühte kvartalisse tagab suurema julgeoleku ning toimivad seosed ümbritsevate kvartalite ja tänavavõrguga, märkis linnavalitsus.

Linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippuse sõnul on uues julgeoleku olukorras oluline ka linnaehituslikult toetada kaitseväe töövõimet.

"Kaitsevägi on ajaloolise Juhkentali suvemõisa territooriumil pikalt tegutsenud ning mõistetavalt muutuvad ajas ka nende vajadused ruumikasutuse osas. Planeeringuga on lähtuvalt kaitseväe vajadustest loodud võimalus koondada rohkemad riigikaitselised tegevused ühte kvartalisse," ütles Lippus.

Kaitseväe peastaabi hoone Juhkentali linnakus. Autor/allikas: Kaitsevägi

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

uus dokumentaal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:32

Van der Poel avalikustas Prantsusmaal katkestamise põhjuse

13:28

Vabaduse päevik #3: Merle Karusoo" lavastus "Kes ma olen?" tekitas külmavärinaid

13:10

ISW: Vene väed ei suuda saavutatud läbimurret ära kasutada Uuendatud

13:03

Iltalehti: Soome parlamendihoones sooritas saadik enesetapu

12:56

Saalijalgpallikoondis testis end koduse ja Soome meistri vastu

12:43

Göteborgis avatakse Eesti kunstniku Madlen Hirtentreu näitus

12:40

Tallinn kehtestas kaitseväe Juhkentali linnaku detailplaneeringu

12:37

Tänavu toimub teist korda EMTA kaasaegsete etenduskunstide soolofestival

12:31

Balti filmipäevad toovad esmakordselt Eesti vaatajate ette kaks uut Läti filmi

12:30

Stubb rõhutas Washingtonis Ukraina julgeolekutagatiste tähtsust

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:51

Trump ja Zelenski leppisid kokku USA ja Euroopa julgeolekugarantiides Uuendatud

18.08

Venemaa bensiinihinnad tõusid rekordiliselt kõrgele

18.08

Vene oht ajendab kaaluma Raudse Reini raudteeliini taaselustamist

18.08

Sõja 1272. päev: Trump pani taas surve sõja lõpetamise eest Ukrainale Uuendatud

18.08

Martin Helme: meedia reaktsioonid Trumpi ja Putini kohtumisele on olnud paanilised

18.08

Norra kroonprintsessi poeg sai süüdistuse neljas vägistamises

18.08

Tervisekassa kaalus kontoripinda valides ka Golden Gate'i arendust

08:48

Rainer Saks: Putinil ei ole palju valikuid enam

18.08

Harku järve äärsete kinnistute omanikud saavad tihti keskkonnaametilt trahvi

07:21

Zelenski kinnitas valmisolekut Putiniga territooriumide üle arutada

ilmateade

loe: sport

13:32

Van der Poel avalikustas Prantsusmaal katkestamise põhjuse

12:56

Saalijalgpallikoondis testis end koduse ja Soome meistri vastu

12:19

Omavalitsuste suvemängudel osales rekordarv sportlasi

11:43

Eesti Olümpiakomitee premeeris MM-il medali võitnud vehklejaid

loe: kultuur

13:28

Vabaduse päevik #3: Merle Karusoo" lavastus "Kes ma olen?" tekitas külmavärinaid

12:43

Göteborgis avatakse Eesti kunstniku Madlen Hirtentreu näitus

12:37

Tänavu toimub teist korda EMTA kaasaegsete etenduskunstide soolofestival

12:31

Balti filmipäevad toovad esmakordselt Eesti vaatajate ette kaks uut Läti filmi

loe: eeter

10:49

"Pealtnägija" toimetaja Merilin Pärli: isiklik elu tuleb ära unustada

10:01

Psühholoog: vestlusrobot võib panna liigselt selle soovitusi uskuma

08:12

Ollie: parimad asjad mu elus on juhtunud kogemata

18.08

Imbi Paju: ema ränk elusaatus mõjutas kogu meie peret

Raadiouudised

12:25

Kolmapäeval sajab paiguti hoovihma

12:20

Raadiouudised (19.08.2025 12:00:00)

10:05

Zelenski arutas Trumpiga julgeolekutagatisi

10:00

Kohati sajab hoovihma

09:15

Raadiouudised (19.08.2025 09:00:00)

18.08

Jahimehed saavad metssigade küttimiseks kümme drooni

18.08

Päevakaja (18.08.2025 18:00:00)

18.08

Justiitsministeerium seab nõusolekuseaduse sihiks jah-mudeli

18.08

Eesti ja Rootsi vanglarendileping eeldab Rootsi põhiseaduse muutmist

18.08

Streigiähvardus: haridustöötajad ootavad valitsuselt lubatud palgatõusu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo