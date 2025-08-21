Ruhnu liinilaev Runö taas sõidab

Ruhnu liinil sõitev katamaraan Runö on korras ja teenindab taas reisijaid. Laev oli rivist väljas nädal aega ning põhjuseks oli mootoririke.

Ruhnu vallavanem Raimet Figol ütles ERR-ile, et viga oli mootoris, mis on praeguseks välja vahetatud.

"Mootor oli liiga väike ning see asendati uuega," lisas Figol.

Ruhnu vallavanem on toonud varasemalt ERR-ile välja, et laeva tehniliste rikete taga on kunagine laeva projektsioon ning tänaseks ka laeva vanus.

Laev on liinil olnud 14 aastat ning omal ajal sai riigi poolt tehtud odavama klassi laev.

Katamaraan Runö on olnud viie aasta jooksul pea igal suvel korra rikkis.

Ruhnu saare elanikud paluvad nüüd abi riigilt, et laev tehtaks nõuetele vastavaks ning paigaldataks uued seadmed, mis väldiks tulevasi rikkeid.