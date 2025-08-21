X!

Ruhnu liinilaev Runö taas sõidab

Eesti
Ruhnu laev Runö
Ruhnu laev Runö Autor/allikas: Urmet Kook/ERR
Eesti

Ruhnu liinil sõitev katamaraan Runö on korras ja teenindab taas reisijaid. Laev oli rivist väljas nädal aega ning põhjuseks oli mootoririke.

Ruhnu vallavanem Raimet Figol ütles ERR-ile, et viga oli mootoris, mis on praeguseks välja vahetatud.

"Mootor oli liiga väike ning see asendati uuega," lisas Figol.

Ruhnu vallavanem on toonud varasemalt ERR-ile välja, et laeva tehniliste rikete taga on kunagine laeva projektsioon ning tänaseks ka laeva vanus.

Laev on liinil olnud 14 aastat ning omal ajal sai riigi poolt tehtud odavama klassi laev.

Katamaraan Runö on olnud viie aasta jooksul pea igal suvel korra rikkis.

Ruhnu saare elanikud paluvad nüüd abi riigilt, et laev tehtaks nõuetele vastavaks ning paigaldataks uued seadmed, mis väldiks tulevasi rikkeid.

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:24

Kaldvee ja Lill: Milano olümpiamedal oleks tunnustus iseendale

14:12

Kaks Koolibri õpikut on nomineeritud rahvusvahelisele õppematerjalide auhinnale

14:05

Vabaduse päevik #5: "Vabalt jooksvad märad" oli festivali kõige eksootilisem etteaste

14:03

Valminud eelnõu sideandmete kogumise kohustust sidefirmadelt veel ei võta

14:02

Ruhnu liinilaev Runö taas sõidab

13:56

"Terevisioon" naaseb esmaspäeval värske energiaga ETV ekraanile

13:48

Goidina jäi juunioride GP-hooaja avavõistlusel napilt rekordile alla

13:45

Venemaa korraldas Ukrainale viimaste nädalate suurima õhurünnaku Uuendatud

13:42

Euroopa kutsub USA-d üles saatma Rumeeniasse hävitajaid Ukraina julgeoleku tagamiseks

13:40

Rao Heidmetsa animafilm "Idüll" valiti São Paulo lühifilmide festivali võistlusprogrammi

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20.08

Postimees: Orkla müüb Põltsamaa tehase ja kaubamärgi

20.08

Galerii: presidendi vastuvõtt Kadrioru roosiaias

13:45

Venemaa korraldas Ukrainale viimaste nädalate suurima õhurünnaku Uuendatud

08:22

Sugu vahetanud Saksa neonats asub karistust kandma naistevanglas

19.08

Trump: Ukraina saab tagasi oma elu ja juurde palju maad

20.08

Mart Parind ja Liina Raud: Eesti uus Põhjanael – maailma õnnelikem riik

20.08

Kaisa Ling: meie ühiskonna sotsiaalne sidekude on kärbunud

19.08

Pensioniiga tõuseb 2027. aastal 65 aasta ja ühe kuuni

20.08

Trump välistas USA väed Ukrainas, kuid pakkus rahuleppe tagamiseks õhutoetust Uuendatud

20.08

Fotod: 20. augusti klubi kogunes Toompeal Uuendatud

ilmateade

loe: sport

14:24

Kaldvee ja Lill: Milano olümpiamedal oleks tunnustus iseendale

13:48

Goidina jäi juunioride GP-hooaja avavõistlusel napilt rekordile alla

12:59

Vaher on Rio MM-il kahe kava järel 33. kohal

12:14

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma

loe: kultuur

14:12

Kaks Koolibri õpikut on nomineeritud rahvusvahelisele õppematerjalide auhinnale

14:05

Vabaduse päevik #5: "Vabalt jooksvad märad" oli festivali kõige eksootilisem etteaste

13:40

Rao Heidmetsa animafilm "Idüll" valiti São Paulo lühifilmide festivali võistlusprogrammi

09:06

Etenduskunstnik Elle Viies toob lavale iseloodud keele

loe: eeter

13:56

"Terevisioon" naaseb esmaspäeval värske energiaga ETV ekraanile

13:11

Mükoloog: Lõuna-Eestis on oluliselt rohkem seeni kui Põhja-Eestis

11:04

Raul Rebane: ootasin Kariselt hinnangut rahvusvahelisele olukorrale

20.08

Kaisa Ling: meie ühiskonna sotsiaalne sidekude on kärbunud

Raadiouudised

13:00

Tänavu on koolitarvete hinnatõus tagasihoidlik

12:55

Jõgeval kandideerivad suuresti samad inimesed, aga erinevates nimekirjades

12:30

Raadiouudised (21.08.2025 12:00:00)

11:05

Riik loobub edaspidi pikaajalise raiemahu määramisest

11:00

Vaatlejad: Euroopal on keeruline pakkuda Ukrainale julgeolekutagatisteks reaalseid lahendusi

09:25

Raadiouudised (21.08.2025 09:00:00)

20.08

Haridustöötajate liit plaanib streigifondi täitmiseks kaasata ettevõtjaid

20.08

Päevakaja (20.08.2025 18:00:00)

19.08

Päevakaja (19.08.2025 18:00:00)

19.08

Haridusjuht: Kohtla-Järve koolide kohta levitatakse ühismeedias väärteavet

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo