Valitsus keelas butaani importimise Venemaalt ja Valgevenest

"Kinnitasime määruse, millega keelatakse isobutaani importimine Venemaalt ja Valgevenest. See on siis lihtsamas keeles öeldes butaan," ütles välisminister Margus Tsahkna valitsuse pressikonverentsil.

"Kui te mäletate, siis eelmise aasta detsembris keelati Euroopa Liidu tasemel ja sanktsioneeriti LPG - gaas, mida saab eelkõige kasutada kodumajapidamistes. Ja siis on ikkagi leitud läbi selle butaani võimalusi sehkendada tollideklaratsioonidega ja tegelikult sedasama LPG importi Venemaalt ja Valgevenest jätkata. See on üks otsus, mida Eestis tegi praegu enda rahvusliku sanktsioonina, aga seda me taotleme ka Euroopa Liidu tasemel," rääkis Tsahkna.

Juuli alguses ütles Alexela juhatuse esimees Marti Hääl, et sel aastal on hakanud Läti kaudu Eestisse tulema kahtlaselt odav vedelgaas. Alexela spetsialistid arvutasid, et selle aasta esimeste kuude jooksul kasvas paberil näiteks butaani eksport Lätist Eestisse kolmekordselt.

Enne aastat 2023 tõi Eestisse vedelgaasi ka Alexela, pärast sanktsioonide jõustumist on Alexela toonud vedelgaasi Rootsist ja USA-st.

President Kersti Kaljulaid teatas aastal 2023, et lahkub energiaettevõtte Alexela nõukogust, kuna Alexela hankis suvel tarneraskuste tõttu Venemaal toodetud LPG-d ehk vedelgaasi, mida ta ei saa heaks kiita. Siis ütles Marti Hääl, et Alexela oli sunnitud LPG-d tänavu Venemaal ostma, sest muidu oleksid kannatanud sajad tööstuskliendid.