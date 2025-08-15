Välisminister Tsahkna rendib Heiti Hääle pereliikmetelt Käsmus suvemaja

Tsahkna suvitab teist aastat Käsmus ning rendib seal maja osaühingult Sorru Kinnistu. Tegu on MTÜ-s Käsmu Sadam, mille juhatuse liikmed on Heiti Hääl ja Tiit Pruuli, sadamakapteni ametit pidava Margus Välkmanni eelmisel aastal asutatud ettevõttega.

Sorru Kinnistu ise kõnealust maatükki ei oma, vaid tegeleb üksnes selle haldamise ja väljarentimisega ning ettevõtte kogukäive jäi mullu 35 000 euro kanti.

Tsahkna ütles ERR-ile, et rendilepingu sõlmis ta Sorru kinnistuga eelmisel aastal ning hooaja eest maksab 10 000 eurot.

"Muu info on avalik ja kõigile kättesaadav," lisas välisminister, kelle sõnul ta muudel aastaaegadel maja ei kasuta. "See on vana maja, kus saabki olla siis, kui soe on, meie oleme seal suvel."

Välkmann ütles, et rendileping on Tsahknaga sõlmitud kuni käesoleva hooaja lõpuni.

Kinnistul, kus suvemaja asub, on omanikke kolm: Malle Välkmann, Vee-Randa OÜ ning OÜ Mummi Maja, millest viimane kuulub kahasse Heiti Hääle abikaasale Reet Häälele ja viimase emale.

Heiti Hääl on paljude ettevõtete omanik, millest osa sõltuvad otseselt riiklikest regulatsioonidest ja valitsuse otsustest. Näiteks Paldiski energiasalvesti, mille üks investoreid on Alexela ning mille tarbeks loodab arendaja riigilt garantiid saada.

ERR uuris Tsahknalt, kas ta ei näe probleemi selles, et rendib suvemaja Eesti ärimaailmas tähtsat rolli omava suurettevõtja pereliikmelt, aga ka seda, kas Tsahkna on valitsuse liikmena osalenud otsustamistes, kus on olnud mängus Heiti Hääle ärihuvid.

"Ma ostan aegajalt Alexelast ka bensiini ja burgerit ning Alexela omanikeringi ei kuulu teatavasti mitte Heiti Hääle pereliikmed, vaid ta isiklikult," vastas Tsahkna.

ERR-iga võttis ühendust ka Reet Hääl, kes ütles, et tema vara seostamine Heiti Häälega on kohatu, sest neil on sõlmitud abieluvara leping.

"See on minu vanavanaema maja," ütles Reet Hääl ja lisas, et Sorru on kolme sugulase peale ühisomandis ning Mummi Maja osanikeks on tema ja tema 93-aastane ema.

"See, et te seda Tsahknaga seostate, on täiesti meelevaldne. Mu ema on siit pärit, mina olen siit pärit. Heiti Hääl pole kuidagi muul viisil Käsmuga seotud, kui et ta on mu abikaasa," sõnas Reet Hääl. "Milleks Heiti Hääle kontekst?"

Ta süüdistas ajakirjanikku ahistamises ega mõistnud, miks tema abikaasat Sorruga üritatakse seostada.

"Igaüks rendib vara sellele, kellele tahab, mul on rendiobjekte Käsmus veel ja ka need pole seotud Heiti Häälega," lisas ärinaine, kes enda sõnul käib rohkem läbi Margus Tsahkna abikaasaga, kes on näiteks aidanud Käsmus lastelaagreid korraldada.

Heiti Hääle asutatud Alexela kontsern tegeleb mootorikütuste, elektrienergia ja gaasi jae- ja hulgimüügi ning ka toidu, jookide ja tubakatoodete jaemüügiga. Möödunud aastal ulatus kontserni käive üle 594 miljoni euro.

Meedia on varemgi poliitikute üürisuhteid kajastanud. Nii jõudis 2016. aastal avalikkuse ette info, et toonane peaminister Taavi Rõivas üüris majaosa Kristi ja Gert Tiivaselt, kellest esimene oli Rõivase majandusnõunik ning teine investeerimispankur, kes oli juhtinud ka Starmani.