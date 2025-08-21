Valitsus kehtestas kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu

"Mul on hea meel, et oleme veidi enam kui aastaga suutnud kiirendatud tempos läbi viia eriplaneeringu menetluse, sealhulgas teinud nõutud uuringud ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Lisaks oleme välja töötanud kompensatsioonimeetmed kohaliku elu edendamiseks," kommenteeris kaitseminister Hanno Pevkur.

Kaitseministri sõnul on nüüd võimalik edasi minna projekteerimis- ja ehitustegevustega.

"Ettevõtete huvi pargi vastu on suur ja loodetavasti saame juba lähiajal jõuda esimeste lepinguteni. Seni peetud läbirääkimised annavad lootust, et eraettevõtete koguinvesteeringud võivad ulatuda 300 kuni 400 miljoni euroni ja luuakse sadu töökohti," ütles Pevkur.

Kaitseministeeriumi kaitsetööstuse erinõunik Indrek Sirp lisas, et esimese tootmiseni jõutakse loodetavasti kaitsetööstuspargis juba järgmise aasta lõpus ning kõik ettevõtted peaksid täisvõimsuse saavutama 2027. aastal. "Arvestades ettevõtete suurt huvi kaitsetööstuspargi vastu, oleme valmis arendama nii Ermistu kui Põhja-Kiviõli alasid," rääkis Sirp.

Looduskeskkonnale avalduvate mõjude leevendamiseks ja kompenseerimiseks Ermistus koostati koostöös kliimaministeeriumi ja keskkonnaametiga kompensatsioonimeetmete kava. Kava viib ellu kliimaministeerium koostöös kaitseministeeriumiga.

Pärnumaal Ermistu kaitsetööstuspargi rajamisega seoses on kaitseministeerium varem otsustanud toetada kohaliku omavalitsuse ja ühingute ettepanekuid piirkonna maanteede ja Tõstamaa avaliku varjumispaiga parendamiseks ligi kolme miljoni euroga.

Eelvalikualade seast osutusid sobilikuks ka alad Läänemaal Piirsalus ja Ida-Virumaal Aidus. Need alad jäävad hetkel reservaladeks ja kui tekib vajadus kaitsetööstusparkide alade laiendamiseks, saab ka nendega edasi liikuda.