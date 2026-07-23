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Pärnu kaitsetööstuspargi kohtuvaidlus venib mürateema tõttu

Eesti
Tallinna halduskohus.
Tallinna halduskohus. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tallinna halduskohus oleks pidanud neljapäeval avaldama oma otsuse Päraküla seltsi ning teiste MTÜ-de ja eraisikute esitatud kaebuse suhtes peatada Pärnu lähedale Ermistusse plaanitava kaitsetööstuspargi rajamine, kuid kohus lükkas otsuse tegemise edasi, soovides saada täiendavat hinnangut pargiga kaasneva müra kohta.

"Tallinna halduskohus uuendas haldusasjas nr 3-25-3125 arutelu ja tühistas 23. juuliks 2026 planeeritud otsuse avalikustamise aja. /---/ Kohus leidis, et otsuse tegemiseks on vaja täiendavaid tõendeid mürahinnangu kohta," teatas kohtu pressiesindaja Viivika Siplane neljapäeval ERR-ile.

Asjas vaidlustavad MTÜ Päraküla Selts, mitmed keskkonnaühendused ja kohalikud elanikud valitsuse korralduse 22. augustist 2025, millega kehtestati riigi eriplaneering Tõstamaa lähedale kavandatavale kaitsetööstuspargile Pärnu 1. Alternatiivselt vaidlustatakse ka linnustiku ja rohevõrgustiku kompensatsioonimeetmete kava ning eraldi vaidlustab Päraküla Selts ka keskkonnaameti metsateatised.

"Kohtu esialgse seisukoha järgi ei saa kaitsetööstuspargi müra lugeda riigikaitseliseks müraks, mistõttu kohaldub sellele tööstusmüra normistik. Kuna aga keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus ei hinnatud kaitsetööstuspargis toimuva lõhkamise maksimaalse mürataseme vastavust tööstusmüra piirnormile, tuleb Vabariigi Valitsusel esitada selle kohta täiendavaid tõendeid," selgitas halduskohtu esindaja.

"Pärast seda saavad kaebajad seisukohti esitada ning kohus määrab uue otsuse aja," märkis Siplane.

See peaks tähendama otsuse edasilükkumist mitme kuu võrra.

Määrust edasi kaevata ei saa.

Päraküla selts, Roheline Pärnumaa, Eesti Metsa Abiks ja 27 eraisikut pöördusid kaitsetööstuspargi rajamise plaani vastu kohtusse eelmise aasta oktoobris. Kaebajad leiavad, et piisavalt pole arvesse võetud kaitsetööstuspargi mõju piirkonna looduskeskkonnale ega inimestele ning eriplaneeringu protsessis on jäetud mitmed vajalikud uuringud tegemata. Kaebajate hinnangul tuleb kaitsetööstuspargi rajamine Pärnusse peatada ning leida sellele sobivam asukoht. Kaebusega taotleti ka esialgset õiguskaitset, mida kohus ei rahuldanud.

Toimetaja: Mait Ots

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