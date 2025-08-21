Kreml nõuab sõnumirakenduse MAX eelinstallimist kõikidesse nutiseadmetesse

Venemaa valitsus teatas neljapäeval, et Venemaa riiklikult toetatud sõnumirakendus MAX, mida kriitikute sõnul võidakse kasutada kasutajate jälgimiseks, peab järgmisest kuust olema eelinstallitud kõikidesse mobiiltelefonidesse ja tahvelarvutitesse.

Venemaa valitsus teatas avalduses, et MAX, mis integreeritakse valitsuse teenustega, lisatakse alates 1. septembrist kohustuslike eelinstallitud rakenduste nimekirja kõikidele Venemaal müüdavatele nutiseadmetele.

Riiklik meedia väidab, et Kremli kriitikute süüdistused, et MAX-i võidakse kasutada inimeste järele nuhkimiseks, on valed. Väidetavalt on rakendusel vähem õigusi kasutajaandmetele ligipääsemiseks kui konkurentidel WhatsAppil ja Telegramil.

Samuti on alates 1. septembrist kohustuslik, et Venemaa kodumaine rakenduste pood RuStore, mis on eelinstallitud kõikidele Android-seadmetele, oleks eelinstallitud ka Apple'i seadmetele.

Valitsus lisas, et alates 1. jaanuarist eelinstallitakse ka kõikidele Venemaal müüdavatele nutiteleritele venekeelne telerakendus nimega LIME HD TV, mis võimaldab inimestel vaadata tasuta riiklikke telekanaleid.

Kodumaiste rakenduste reklaamimise surve tuleb pärast seda, kui Venemaa teatas sel kuul, et on hakanud piirama mõningaid kõnesid Metale kuuluvas WhatsAppis ja Telegramis, süüdistades välismaiseid platvorme pettuse- ja terrorismijuhtumite teabe jagamata jätmises õiguskaitseorganitega. WhatsApp, millel oli juulis Venemaal 97,3 miljonit kasutajat, süüdistas Kremli katsetes blokeerida venelaste juurdepääs turvalisele suhtlusele, samas kui Telegram, millel oli 90,8 miljonit kasutajat, ütles, et võitleb aktiivselt platvormi kahjuliku või illegaalse kasutamise vastu.

MAX teatas sel nädalal, et rakenduse on alla laadinud 18 miljonit kasutajat, mille osad funktsioonid on endiselt testimisfaasis.

Venemaa siseministeerium teatas kolmapäeval, et MAX on turvalisem kui välismaised konkurendid, kuid on arreteerinud kahtlusaluse esimeses pettusejuhtumis, milleks uut sõnumirakendust kasutati.