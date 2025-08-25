X!

Estlink 1 läheb reedeni korralisse aastahooldusesse

Majandus
EstLink 1.
EstLink 1. Autor/allikas: Elering
Majandus

Eesti ja Soome vaheline alalisvooluühendus Estlink 1 läbib esmaspäevast reedeni plaanilise aastahoolduse. Hooldusseisaku mõju elektriturule on Eleringi teatel väiksem kui oleks talvel.

"Estlink 1 hooldust teeme kombineeritult intervalli-, seisundi- ja rikkepõhiselt. Need hooldustööd, mis nõuavad kogu lingi välja lülitamist, toimuvad kord aastas ning kestavad tavaliselt viis kuni seitse päeva. Hooldustöid teostatakse samaaegselt ühenduse Eesti ja Soome poolsetes jaamades," selgitas Estlinkide üksuse juht Reigo Haug. 

Tema sõnul viiakse tänavuse hoolduse käigus läbi töid kõrgepinge vahelduv- ja alalisvoolu jaotusseadmetes, trafo alas, reaktoriruumides ja muundurites.

"Lisaks hooldame muunduri jahutus-, omatarbe- ja ventilatsioonisüsteeme ning juhtimis-, kaitse- ja mõõtesüsteeme. Sellel aastal on erilise tähelepanu all Harku konverterjaama abitoitesüsteemi modifikatsiooni tööd ning konverteritrafo hooldus," lisas Haug. 

Nagu kõigi keerukate tehniliste süsteemide puhul, on ka Estlink 1 regulaarne hooldamine vältimatu.

"Ennetav hooldus on vajalik, et tagada seadmete töökindlus kogu nende eluea jooksul ning hinnata paigaldise seisukorda ja teostada nii plaanilisi regulaarse intervalliga hooldusi kui töid erakorralise remondivajaduse ennetamiseks," rõhutas Haug. 

Tegemist on iga-aastase planeeritud hooldusperioodiga, kus Estlink 1 lülitatakse välja ennetava hoolduse tegemiseks. Suvel on elektritarbimine väiksem ja taastuvenergia tootmise osakaal suurem, seega on hooldusseisaku mõju elektriturule väiksem kui talvel. Samuti toimuvad paljud tööd välitingimustes, kus suvine aeg võimaldab neid teha kiiremini ja soodsamalt kui talvel. 

Estlink 1 ühenduse võimsus on 350 megavatti. Ühendus valmis 2006. aastal Balti riikide ja Soome energiafirmade kommertsprojektina ning kuulub alates 2013. aastast Eleringile. 

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:09

Estlink 1 läheb reedeni korralisse aastahooldusesse

07:05

Vene väed pommitasid Harkivi oblastis viit asulat Uuendatud

06:58

Iisrael ründas sõjalisi objekte Jeemeni pealinnas

06:45

Eesti uueks suursaadikuks Rootsis saab Margus Laidre

06:21

Otse kell 13: erikomisjon arutab sagedusreservide turgu

06:15

Laste vaktsineerimisega hõlmatuse langus peatus

04:57

Tervise- ja sotsiaalsüsteemi liitmise plaan kogub kriitikat

24.08

Gordejev rõõmustas Pärnus enneaegselt lõppenud päeval kodupublikut

24.08

Kristin Kuuba kohtub MM-il avaringis valitseva Euroopa meistriga

24.08

Ameerikas annavad kohalikud märku, et ei ole Ukrainat unustanud

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

24.08

Sõja 1278. päev: Ukraina ründas droonidega Ust-Luga naftaterminali Uuendatud

24.08

WSJ: USA takistab Kiievil rünnata kaugmaarakettidega Venemaad

24.08

PPA jälgis Peipsi kohal alla kukkunud drooni

23.08

Stubb: Putin tegi Ukrainat rünnates lähiajaloo suurima geopoliitilise vea

24.08

Ironmani poolpikal distantsil jäid võidud Eestisse

24.08

Lavrov süüdistas lääneriike Ukraina rahuläbirääkimiste blokeerimises

23.08

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenhadl, naiste seas võidutses Krain

24.08

WP: Trump plaanib saata rahvuskaardi Chicagosse

23.08

Sõja 1277. päev: Ukraina korraldas droonirünnaku Volgogradi oblastis

23.08

Üürikorterite hinnad on Tallinnas ja Tartus tudengite saabumisel taas tõusnud

ilmateade

loe: sport

24.08

Gordejev rõõmustas Pärnus enneaegselt lõppenud päeval kodupublikut

24.08

Kristin Kuuba kohtub MM-il avaringis valitseva Euroopa meistriga

24.08

Fernandes eksis penaltil ja ManU jätkab võiduta

24.08

Jürgenson jääb MM-hooajaga rahule: saime kaotuse kilomeetrile päris heasse kohta

loe: kultuur

24.08

Pildid: Otepää lähistel asuv Lauda Galerii avas uue galeriihoone

24.08

ETV2 teemaõhtu tähistab Ukraina iseseisvuspäeva

24.08

Galerii: Animist Tallinna peapreemia võitis Natalia Mirzoyani film "Lumi saadab meid"

23.08

Kaarel Kuurmaa: Arvo Pärdi filmimuusika on olnud kultuuriliselt peidus

loe: eeter

24.08

ETV2 teemaõhtu tähistab Ukraina iseseisvuspäeva

24.08

16-aastane viiuldaja Anna Katarina Tralla: kui hommikul ärkan, siis juba mõtlen, et võiks harjutada

23.08

Kaarel Kuurmaa: Arvo Pärdi filmimuusika on olnud kultuuriliselt peidus

23.08

Euroopa noori muusikuid dirigeeriv Mihhail Gerts: noorte jaoks peab latt olema seatud õigesse kohta

Raadiouudised

24.08

Sibulad on tänavu küll väikesed, kuid neid on rohkelt

24.08

Kasside kiibistamise eelnõu jõuab riigikokku tõenäoliselt sügisel

24.08

Hispaania teeteo vastu aitavad elektritara, linnud ja pilsner

24.08

Päevakaja (24.08.2025 18:00:00)

24.08

Ilm püsib jahe ja vihmane ka tuleval nädalal

23.08

Tallinna ja Tartu üürikorterite hinnad on tudengite saabumisel taas tõusnud

23.08

Kolmandik Eesti eakatest on kogenud vägivalda

23.08

Portugali valitsust süüdistatakse metsapõlengute ohu alahindamises

23.08

Tartus Kogo galeriis avati Poola kunstniku Pawel Matyszewski näitus „Ajutised kehad“

23.08

Päevakaja (23.08.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo