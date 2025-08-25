Estlink 1 läheb reedeni korralisse aastahooldusesse

Eesti ja Soome vaheline alalisvooluühendus Estlink 1 läbib esmaspäevast reedeni plaanilise aastahoolduse. Hooldusseisaku mõju elektriturule on Eleringi teatel väiksem kui oleks talvel.

"Estlink 1 hooldust teeme kombineeritult intervalli-, seisundi- ja rikkepõhiselt. Need hooldustööd, mis nõuavad kogu lingi välja lülitamist, toimuvad kord aastas ning kestavad tavaliselt viis kuni seitse päeva. Hooldustöid teostatakse samaaegselt ühenduse Eesti ja Soome poolsetes jaamades," selgitas Estlinkide üksuse juht Reigo Haug.

Tema sõnul viiakse tänavuse hoolduse käigus läbi töid kõrgepinge vahelduv- ja alalisvoolu jaotusseadmetes, trafo alas, reaktoriruumides ja muundurites.

"Lisaks hooldame muunduri jahutus-, omatarbe- ja ventilatsioonisüsteeme ning juhtimis-, kaitse- ja mõõtesüsteeme. Sellel aastal on erilise tähelepanu all Harku konverterjaama abitoitesüsteemi modifikatsiooni tööd ning konverteritrafo hooldus," lisas Haug.

Nagu kõigi keerukate tehniliste süsteemide puhul, on ka Estlink 1 regulaarne hooldamine vältimatu.

"Ennetav hooldus on vajalik, et tagada seadmete töökindlus kogu nende eluea jooksul ning hinnata paigaldise seisukorda ja teostada nii plaanilisi regulaarse intervalliga hooldusi kui töid erakorralise remondivajaduse ennetamiseks," rõhutas Haug.

Tegemist on iga-aastase planeeritud hooldusperioodiga, kus Estlink 1 lülitatakse välja ennetava hoolduse tegemiseks. Suvel on elektritarbimine väiksem ja taastuvenergia tootmise osakaal suurem, seega on hooldusseisaku mõju elektriturule väiksem kui talvel. Samuti toimuvad paljud tööd välitingimustes, kus suvine aeg võimaldab neid teha kiiremini ja soodsamalt kui talvel.

Estlink 1 ühenduse võimsus on 350 megavatti. Ühendus valmis 2006. aastal Balti riikide ja Soome energiafirmade kommertsprojektina ning kuulub alates 2013. aastast Eleringile.