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Estlink 1 läheb neljaks päevaks hooldusesse

Majandus
Estlink 1 ja Estlink 2 kaablid.
Estlink 1 ja Estlink 2 kaablid. Autor/allikas: ERR
Majandus

Eesti ja Soome vaheline elektriühendus Estlink 1 on 27.–31. augustini plaanilises hoolduses, mille käigus valmistavad süsteemihaldurid Elering ja Fingrid muu hulgas ette järgmiseks aastaks kavandatud kahekuulist hooldust.

Eleringi juhatuse liikme Reigo Kebja sõnul on elektriühenduste korrapärane hooldus vajalik Eesti elektrisüsteemi töökindluse hoidmiseks. 

Pikemas plaanilises hoolduses on Estlink 1 järgmisel aastal kaks kuud ajavahemikus 15. märts kuni 16. mai. Lisaks on kavandatud ka Estlink 2 kahenädalane katkestus järgmise aasta 19. juulist 2. augustini. Tegemist on töödega, mille eesmärk on säilitada Eesti ja Soome vaheliste ühenduste töökindlus ning tagada elektrisüsteemi piisavus ka tulevikus.

Hooldustööd valmistatakse ette koostöös Soome süsteemihalduri Fingridiga.

Estlinkid on Eesti ja Soome vahelised alalisvoolu elektriühendused. Estlink 1 võimsus on 350 megavatti ning see valmis  2006. aastal. Estlink 2 võimsus on 650 megavatti ning ühendus valmis 2014. aastal.

Elering on Eesti elektri- ja gaasisüsteemihaldur, kes vastutab energiasüsteemi toimimise eest.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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