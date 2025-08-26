X!

Alkoholivabade jookide, eriti õlle, populaarsus kasvab

Alkoholivaba nisuõlu.
Alkoholivaba nisuõlu. Autor/allikas: TU München
Alkoholivabade jookide osakaal on kasvanud viimastel aastatel hüppeliselt. Saku ja A. Le Coqi õlletehastel on mõne aastaga kasvanud alkoholivabade jookide osakaal ligi kolm korda.

"Eesti alkoholivabade jookide turg on viimaste aastatega tundmatuseni muutunud," ütles ERR-ile Saku õlletehase juhatuse liige Jaan Härms.

Kindlasti on üks suurimaid muutuseid läbi aastate olnud see, et inimesed valivad alkoholi asemel alkoholivaba joogi. Võrreldes 2017. aastaga on Saku Õlletehase alkoholivaba õlle müük kasvanud kolm korda, alkoholivabade toodete müük tervikuna (õlu, siider, long drink) aga on kasvanud ligi neli korda.

"Tajume Saku Õlletehases kasvavat nõudlust alkoholivabade jookide järele ning sellest tulenevalt oleme ka oma tootevalikut laiendatud. Kui 2017. aastal oli Saku Õlletehase valikus vaid seitse alkoholivaba toodet, neist kuus õlut ja üks siider, siis 2024. aastaks oli meie alkoholivabade toodete hulk kasvanud üle kolme korra. 2024. aastal oli Saku tootevalikus 23 alkoholivaba toodet – 16 õlut, viis siidrit ja kaks long drinki," sõnas Härms.

"2024. aastal moodustas alkoholivabade jookide osakaal meie kodumaisest jaemüügist neli protsenti," lisas Härms.

Alkoholivaba rummi reklaam Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

A. Le Coqi juhataja Jaanus Vihand ütles ERR-ile, et alkoholivabade jookide trend on positiivses tõusus.

Suurima tarbijaskonnaga alkoholivabad joogid olid 2024. aastal endiselt õlu, mida jõi Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel vähemalt korra aastas 41 protsenti kõigist uuringule vastanuist (2023. aastal 38 protsenti).

"Meie strateegiline suund on suurendada mittealkohoolsete toodete osakaalu nii alkoholi kategoorias kui ka kogu tooteportfellis. Lähtume iga uue toote loomisel põhimõttest: vähem alkoholi, väiksem kogus, vähem lisaaineid," sõnas Vihand.

Konjunktuuriinstituudi alkoholituru uuring kinnitab, et 2024. aastal tarbis mõnda alkoholivaba jooki 66 protsenti vastanutest (2023. aastal 61 protsenti), mis on rohkem kui eelmisel aastal ja ületab veidi ka vaadeldud aastate (2019−2024) keskmist (64 protsenti), lisas Vihand.

Eestlane eelistab A. Le Coq õlletehase puhul alkoholivaba Premiumi või A. Le Coq 0,0 lager-tüüpi õlut. Populaarsed on ka alkoholivabad õllejoogid.

Klassikalised kodumaised laagerõlled on kõige populaarsemad alkoholivabad joogid ka Saku Õlletehase puhul. Populaarseim alkoholivaba õlu on Saku Rock Zero.

