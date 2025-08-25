Nõo vallavanemat süüdistatakse KOV valimistel valeandmete esitamises

Nõo vallavanemat Maano Koemetsa süüdistatakse kohalike omavalitsuste valimistel vale elukoha andmete esitamises. Vallavanema ametikohalt Koemetsal plaanis lahkuda ei ole.

Endist Elva volikogu liiget ja praegust Nõo vallavanemat Maano Koemetsa süüdistatakse paragrahvi alusel, mis käsitleb haldusorganile teadvalt valeandmete esitamist eesmärgiga omandada õigusi. Süüdistuse kohaselt esitas Koemets KOV valimistel teadvalt valeandmeid oma püsiva elukoha kohta, eesmärgiga saada õigus kandideerida vastavas vallas.

Tartu Postimehele tõdes Koemets, et süüdistus on talle esitatud, kuid vallavanema kohalt ei ole tal plaanis lahkuda.

"Kohe, kui menetlus algatati, teavitasin volikogu ning kordagi ei ole minu lahkumist vajalikuks peetud," märkis ta.

Ühtlasi tunnistas Koemets, et viibib ka mujal kui enda Elvas asuvas talumajas, kuid rõhutas, et valeandmeid ta esitanud ei ole.

Koemets näitas mullu novembris "Pealtnägijale" enda elukohana talumaja Elva lähistel. Ta on aga varem ise avalikult intervjuudes tunnistanud, et elab tegelikult umbes tunnise sõidu kaugusel Peipsiääre vallas ja nüüdseks on aga hoopis Elva naabri Nõo vallavanem.

Kriitikute poolt esitatud andmete kohaselt on Koemets läbi valeandmete esitamise ehk talukoha oma püsielukohaks märkimisega võimalikult teeninud volikogu esimehe ja volikogu liikmena üle 100 000 euro tulu. Toona oli ka teada, et prokuratuur alustas Koemetsa tegevuse kohta menetluse.

Koemetsa kriminaalasja eelistung toimub septembris Tartu maakohtus.