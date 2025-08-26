X!

SKA alustab septembris Vene pensionide väljamaksmist

Eesti
Ostja Tallinna keskturul
Ostja Tallinna keskturul Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Sotsiaalkindlustusameti (SKA) kontole laekus sel nädalal pensioniraha, mida Venemaa kolm kvartalit polnud üle kandnud. Amet alustab pensionide väljamaksmist alates 9. septembrist.

Esmaspäeval jõudsid SKA-ni lõplikud nimekirjad inimeste kohta, kellel on õigus saada Venemaa Föderatsiooni pensioni. Ameti kontole laekus ka pensioniraha, mida Venemaa polnud kolm eelnevat kvartalit üle kandnud. Kolme eelneva kvartali Venemaa pensionide summa on veidi üle 2,4 miljoni euro.

Kõigepealt maksab SKA septembris välja Eesti pensionid, siis pere- ja lastetoetused. Venemaa pensione hakatakse maksma plaanipäraselt alates 9. septembrist kuni teise töönädala lõpuni. Välja makstakse kogu eelneva kolme kvartali pensioniraha.

Vene pool katkestas 2024. aasta novembris oma Eestis elavate, kuid Venemaal pensioni välja teeninud inimestele pensionimaksed. SKA on teinud Venemaale korduvalt järelpärimisi Venemaa pensionimaksete viivituste kohta, kuna need on puudutanud paljusid inimesi. Kuna tegemist on eelneva kolme kvartali nimekirjadega ja kvartalipõhised andmed võivad erineda, võtab kontroll tavapärasest rohkem aega, märkis SKA.

Venemaa pensioni saab Eestis ligi 4000 inimest. Neist veidi üle 200 saab üksnes Vene Föderatsiooni pensioni. Valdaval osal koosneb pension nii Eesti kui ka Vene pensionist. Eesti on oma pensioni osa neile järjepidevalt ja õigel ajal välja makstud. Venemaalt laekuvate pensionide suurus varieerub 14,87 eurost 2800 euroni.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

