Eesti jääb homme Venemaale eemalduva madalrõhkkonna loodeserva. Sellele avaldab survet Skandinaavia kohal tugevnev kõrgrõhuala. Kahe rõhu piiril püsib ilm sajuhoogudega ja rannikul üsna tugeva põhja- ja kirdetuulega. Sajab nii vihma, lörtsi kui lund ja kuna õhutemperatuur on mitmel pool 0 kraadi lähedal, siis on teeolud talvised.

Eelolev öö on Eestis valdavalt pilves. Mitmel pool sajab lund, lörtsi ja vihma. Puhub põhja- ja kirdetuul 4-10, rannikul 7-14, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadini.

Hommik on valdavalt pilves. Mitmel pool sajab nii vihma, lörtsi kui lund. Teedel on jäidet. Puhub põhja- ja kirdetuul 4-10, rannikul 7-13, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Päev on valdavalt pilves. Mitmel pool sajab vihma lörtsi ja lund. Puhub põhja- ja kirdetuul 4-10, rannikul 7-13, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.

Kolmapäeva öösel sajab mitmel pool lund, lörtsi ja vihma, päeval jääb sajuhooge vähemaks. Õhutemperatuur on öösel -3 ja +3°C vahel, päeval tõuseb -1 kuni +2 kraadini, rannikul on sooja kuni 4 kraadi. Neljapäeval sajab peamiselt Ida-Eestis lörtsi ja lund, mõnel pool rannikul tuleb ka vihma. Öine õhutemperatuur on -4 kuni 1 kraadi vahel, rannikul on sooja kuni 3 kraadi, päevane õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi vahel. Reede tuleb kuivem, kuid miinuskraadid valitsevad õhus nii öösel kui päeval. Laupäev on samuti valdavalt miinuskraadidega, Eesti lääneserva jõuab päeval veidi sajupilvi.