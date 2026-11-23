Tänavuste jõulukaartide saatmine on taas natuke kallim kui eelmisel aastal. Nutikamad katsetavad postitamist välismaalt, mis võib tuua kuni kolmekordse kokkuhoiu.

Anneli Pärlin on üks Risti koguduse liikmetest, kes sai tänavuse jõulukirja kätte tuhandete kilomeetrite kauguselt Hongkongist ühe nädalaga. Ilma suurustava ja värvilise postmargita on kiri ometi kui hiina ime, makstes vaid 67 senti.

"Ei oleks osanud kohe tähele panna, et see on Hongkongist tulnud, kui ei oleks see jutt sinna ette käinud. Eks ma ju teadsin ka, et kirja või kaardi saatmine on nii kalliks läinud, et sel aastal tehakse teistsugused lahendused," lausus ta.

Koguduses on juba paar aastat lõõbitud, et peaks kirjad välismaalt saatma, kuna nii on oluliselt soodsam. Sel aastal sai naljast reaalsus, kuna koguduse õpetaja Annika Laats oligi kirjade saatmise ajal parasjagu Hongkongis tütrel külas.

"Ma võtsin kaasa 307 väljaprinditud kirja – ma ei teadnud, kust Hongkongis neid printima hakata – ja see (sealt saatmisega) tuli tubli kolmekordne kokkuhoid. Seal läks üks postmark maksma 67 senti, siin oleks see läinud 2 eurot 10 (senti)," ütles Laats.

1. oktoobrist tõstis Omniva teenuse hinda. Eesti-sisese kirja saatmine maksab 2 eurot ja 10 senti, välismaale tuleb kiri postitada 4 euro ja 30 sendi eest.

"Tegelikult on kirjade kohaletoimetamine kahjumis äri ja sellepärast ka hinnatõusud. Meie vaates õnneks suvel vastuvõetud postiseadus lubab meile järgmisest aastast rakendada kulupõhist hinda. Seda kontrollib kindlasti konkurentsiamet, et me liiga kõrgeks hinda ei aja. Aga järgmisel aastal hind kindlasti veel tõuseb," lausus Omniva postiteenuste juht Katri Laanela.

Omniva sõnul peaks kirjade ja kaartide postiga saatmine taas menukaks muutuma, et teenus saaks odavneda. Risti koguduse näitel on reaalsus siiski see, kus üha kallinev teenus sunnib huvilisi seda ka üha vähem kasutama.

"Me kasutasime märgatavalt rohkem seda (Eestist kaardi saatmist), aga lihtsalt iga aasta vaatame jälle otsa sellele arvule, mis meil oleks vaja posti saata ja päris järele ka ei jäta, aga oleme tõesti koomale tõmmanud," ütles Laats.