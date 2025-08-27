Otse kell 15.10: Michali ja Silina pressikonverents

Kolmapäeval toimub Tartu Ülikooli muuseumis Eesti ja Läti valitsuse ühisistung ning pärastlõunal annavad Eesti peaminister Kristen Michal ja Läti peaminister Evika Silina ühise pressikonverentsi. Kell 15.10 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Ühisistungi päevakorras on viis piirkonna tuleviku jaoks olulist koostööteemat, mille suhtes võetakse vastu ka ühisotsused. Arutusel on julgeolek ja kriisikindlus; ühendused ja taristu; ühised prioriteedid Euroopa Liidu mitmeaastases finantsraamistikus; oskuste ja konkurentsivõime arendamine ning digitaalsed lahendused.

Pressikonverentsi otseülekanne eesti keeles

Pressikonverentsi otseülekanne läti keeles