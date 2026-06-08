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Otse kell 14.45: Eesti ja Läti peaministri pressikonverents

Eesti
Läti peaminister Andris Kulbergs
Läti peaminister Andris Kulbergs Autor/allikas: Läti peaministri büroo
Eesti

Esmaspäeval külastab Eestit hiljuti ametisse astunud Läti peaminister Andris Kulbergs, kes kohtub siin Eesti peaministri Kristen Michaliga. Pärast kohtumist algusega kell 14.45 annavad peaministrid pressikonverentsi, mida näeb otsepildis ERR-i portaalis.

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Lisaks peaministrile kohtub Kulbergs esmaspäeval ka riigikogu esimehe Lauri Hussariga. Riigikogus toimuval kohtumisel osaleb ka Balti Assamblee president Timo Suslov. Teisipäeval kohtub Läti peaminister Eesti presidendi Alar Karisega ning osaleb Tallinnas toimuval Põhjala- ja Balti riikide (NB8) peaministrite kohtumisel.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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