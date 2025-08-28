Teismelise migrandi hukkumine vallandas Šveitsi linnas rahutused

Genfi järve kaldal prantsuskeelses Lausanne'is puhkesid kokkupõrked politsei ja protestijate vahel. Meeleavaldajad loopisid korrakaitsjate pihta Molotovi kokteile ja kive. Märulipolitsei kasutas aga protestijate vastu pisargaasi, vahendas The Telegraph.

Protestid said alguse pärast 17-aastase Lausanne'i elaniku Marvin M. surma. Ta põgenes pühapäeval varastatud rolleriga politsei eest, sõitis vastu seina ja hukkus. Lausanne'i prokurör algatas kriminaaluurimise surmajuhtumi asjaolude väljaselgitamiseks.

Politsei tunnistas, et üks politseiauto jälitas Marvin M-i, kui viimane avarii tegi. Prokuröri avalduses öeldi, et politseiauto ja rolleri vahel ei olnud kontakti.

Esmaspäeval vabastati ametist neli politseinikku, kuna nende WhatsAppi gruppidest leiti rassistlikke, seksistlikke ja diskrimineerivaid sõnumeid.

Politsei teatel püstitasid protestijad esmaspäeval teedele teetõkkeid. Meedia teatel arreteerisid võimud seitse inimest. Teisipäeval toodi linna täiendavaid politseijõude avaliku korra taastamiseks.

Lausanne'i linna julgeolekuvolinik Pierre-Antoine Hildbrand mõistis vägivaldsed protestid hukka.

"Me seisame silmitsi liikumisega, millel pole selle noore inimese surmaga mingit pistmist. See liikumine kasutab seda surma ettekäändena, et rünnata korrakaitsjaid. See on häbiväärne," ütles Pierre-Antoine Hildbrand.

Olukorda üritavad nüüd ära kasutada parempopulistid, rahutuste sündmuskohale läks ka immigratsioonivastase Šveitsi Rahvapartei poliitik Thibault Schaller.