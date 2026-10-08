Õpilaste protestid tõstsid Pariisi eeslinna linnapea rambivalgusesse

Prantsusmaal toimuvad ulatuslikud õpilaste protestid ning ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Pariisi eeslinna linnapea Bally Bagayoko on meeleavaldajate seas kerkinud kangelaseks. Kriitikud süüdistavad aga Bagayokot protestide õhutamises.

Protestid algasid septembri lõpus Pariisi lähistel ning levisid kiiresti üle kogu riigi. Protestidega seostatakse ka Pariisi lähistel asuvat Saint-Denisi piirkonna linnapead Bagayokot, kes on korduvalt astunud politsei ja meeleavaldajate vahele

Ühes laialt levinud videos seisab 53-aastane Bagayoko politseinike ees, käed laiali, kaitstes tema selja taga olnud õpilasi.

Bagayoko ise on vasakpopulistliku partei Alistamatu Prantsusmaa (LFI) liige. Erakonda juhib Jean-Luc Mélenchon, kelle toetus on enne järgmise kevade presidendivalimisi küsitlustes kasvanud. Valitsus on aga süüdistanud LFI-d protestidega seotud pingete õhutamises.

Prantsusmaa luureteenistus on siiski oma varasemat hinnangut veidi pehmendanud. Prantsuse ametniku sõnul algasid protestid spontaanselt, seejärel tungisid liikumisse vägivaldsed protestijad ning hiljem võtsid selle omaks Bagayoko ja teised vasakäärmuslikud poliitikud.

Bagayokot kahtlustatakse nüüd selles, et tema sõnavõtud võisid kujutada endast üleskutset väärteole või kuriteole. Bagayoko ise eitab vägivallale õhutamist ja ütles, et tema sõnu on kontekstist välja rebitud ning tema eesmärk on tagada õpilaste rahumeelne protest.

Ajaleht The Wall Street Journal toob veel välja, et 150 000 elanikuga Saint-Denis on üks Prantsusmaa vaesemaid piirkondi, kus elab palju arengumaadest pärit sisserändajaid. Kuigi Prantsusmaa valitsus suunab vaesematesse piirkondadesse täiendavaid ressursse, on sealsete õpetajate hulgas rohkem noori ja vähem kogenud pedagooge.

Mali päritolu sisserändajate poega Bagayokot peetakse nüüd LFI tõusvaks täheks. Ta töötas aastaid Pariisi ühistranspordiettevõttes RATP ning tegeles enne linnapeaks saamist kohaliku poliitikaga.

Neljapäeval jätkusid Pariisis aga meeleavaldused. Bastille' väljaku lähistel puhkesid politsei ja meeleavaldajate vahel kokkupõrked. Väljakule oli kogunenud tuhandeid õpilasi, kes protestisid Prantsusmaa koolide tingimuste ja haridussüsteemi probleemide vastu.

Ajaleht Le Monde kirjutab, et Bagayokot ootas väljakul soe vastuvõtt. Teda saatsid turvamehed ning osa noortest jooksis tema juurde, et temaga pilti teha. Üks gümnasist andis Bagayokole isegi oma telefoni ja palus tal rääkida oma emaga, et viimast rahustada.