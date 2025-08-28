Riigilaevastiku viienda parvlaeva hankes osaleb neli laevatehast

Läbirääkimistel Virtsu–Kuivastu liinile kavandatud viienda parvlaeva hankimiseks osalevad Eesti ettevõte Baltic Workboats AS koos BLRT-ga, Hollandi laevatehas B.V. Scheepswerf Damen Hardinxveld ning Poola tuntud laevatehased Remontowa Shipbuilding S.A. ja CRIST S.A, teatas riigilaevastik.

Riigilaevastiku arendusteenistuse direktori Hannes Ojangu sõnul algavad septembris tehaste esindajatega sisulised arutelud laeva tehnilise kirjelduse ja parameetrite täpsustamiseks.

Juunis välja kuulutatud viienda parvlaeva rahvusvaheline projekteerimis- ja ehitushange viiakse läbi võistleva dialoogi vormis. Riigilaevastik loodab seeläbi jõuda parima hinna ja kvaliteedi suhtega pakkumusteni. Viienda parvlaeva eelarve on 41,9 miljonit eurot.

"Meie põhifookuses on jätkuvalt laeva energiaefektiivsus. See tähendab, et peamiseks jõuallikaks saab kaldalt laetav ja akudesse salvestatav roheline elekter, kuid eriolukordadeks on laeval olemas ka biodiislil töötavad abigeneraatorid," kinnitas projektijuht Jorma Kaldasaun.

Projektijuhi sõnul peab parvlaev mahutama vähemalt 110 autot ja 300 reisijat ning reisijate mugavuse tagamiseks peab laeval olema ka sooja toidu pakkumise võimalus.

Kui seniste parvlaevade jääklass on olnud 1A, siis uue puhul lepitakse madalama jääklassiga, kirjutas ERR augusti alguses.

Tegemist on riigilaevastiku kolmanda katsega leida viienda parvlaeva ehitaja.