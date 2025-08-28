X!

Uute katkupuhangute tõttu läheb hukkamisele ligi 30 000 siga

Eesti
Viibimiskeelu silt seafarmi juures.
Viibimiskeelu silt seafarmi juures. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Eesti

Eesti suurimas seafarmis Ekseko ja Nurme farmi järelevalvetsoonis asunud Piiskopi farmis tuvastati sigade Aafrika katk (SAK), mistõttu läheb hukkamisele kokku ligi 28 500 siga. Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) käivitab loomataudi hädaolukorra plaani.

PTA teatel laekusid SAK-i kinnitavad laboratoorse uuringu tulemused kolmapäeval. "Mõlema farmi puhul on laboriuuringu tulemusel nakatunud üks siga. Taudi tõttu hukatakse kõik farmis peetavad sead," selgitas PTA lõuna regiooni juhataja Inge Saavo.

Ekseko farmi puhul on tabandunud eraldiseisvana käsitletav poegimissigala, kus hetkel kokku ligikaudu 27 000 siga. 

"SAK positiivseks osutunud seal esines meile teadaolevalt verejooks ninast ja silmadest ning loom oli sinakas. On ka hukkunud ja haigestunud sigu. Poegimissigala sead tuleb hukata. Ettevõtte nuumsigala osas kehtestatakse samuti piirangud ja loomad jäävad jälgimisele," selgitas Saavo.  

Ekseko poegimissigala tagab ca 45 protsenti Eesti seakasvatuse püsimise. Nakkuse levimine farmis on PTA teatel suureks löögiks kogu Eesti seatootmisele, mõjutades suurel määral meie isevarustatust ja toidujulgeolekut.

Maag Agro (kellele Ekseko kuulub) juhatuse liige Priit Dreimann sõnas, et olukord on kahetsusväärne.

"Hetkel räägime 27 000 sea hukkamisest. Ulatuslik hukkamine Ekseko farmis katkestaks terviktootmise ahela ja peataks sigade kasvatamise farmis märkimisväärselt pikaks ajaks. Kahjuks on tegemist riigimõõtu kriisiga, mis on siiani suurim Eesti seakasvatuses."

Piiskopi farmis peetakse ligi 1500 kodusiga.

"SAK positiivsel sead olid haigusele iseloomulikud tunnused. Lisaks on samas aedikus meile teadaolevalt veel vähemalt paarkümmend haigustunnustega siga," selgitas Saavo.

Viimane SAKi kolle kodusigadel tuvastati 14. augustil Viljandimaal, Tässi talus, kus peeti ligi 250 siga. Kokku on käesoleval aastal kümnes taudikoldes nakatunuks tunnistatud üle 54 650 kodusea.

27. augusti seisuga on SAK diagnoositud 125 metsseal. 

