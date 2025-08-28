Eesti päikeseauto Solaride võistleb Austraalia rallil

Mitukümmend päikeseautot kimavad Austraalia lõpututel maanteedel lootuses võita parima päikeseauto tiitel. Viis päeva tagasi startis Austraalia põhjarannikult Darwinist üks maailma karmimaid tehnoloogiavõistluseid - Bridgestone World Solar Challenge'i päikeseautode ralli. Eesti meeskonnal läheb seal väga hästi.

"Kuni 2000 kilomeetrini hoidsime liidrikohta ja sealt edasi on käinud väga tihe võitlus esimese ja teise koha vahel. Ehk siis peamine konkurent, kellega sõidame minutite vahet, on üks Hongkongi tiim, kellega meil hetkel on 12 kilomeetrit vahe, aga see iga päev vaheldub ja rebimine on väga tihe," sõnas Solaride'i peainsener Joosep Ress.

Sõita on jäänud veel otsustavad 200 kilomeetrit.

"Viimane ots oli väga ekstreemne – nii karmides oludes pole me selle autoga veel sõitnud ja poleks osanud oodata, et sõidame, sest sadas vihma ja oli tugev tuul. Muidu ülejäänud teekond on olnud suhtleiselt rahulik, päikseline, veidi tuuline," ütles Solaride päikeseauto juht Ülo Pajutee.

Otseloomulikult on Eesti meeskonna eesmärk võistlus kinni panna, kuid hetkel on viimase võistluspäeva suhtes veel palju ebakindlust.

"Ei ole teada ka, kas korraldajad otsustavad midagi muuta, arvestades, et homseks lubatakse 130 km/h tuuli. Õhtul vaatame üle, kas autoga on kõik hästi peale tänast sõitu läbi vihmade ja tuulte. Siis laeme auto täis ja homme hommikul hakkame sõitma finiši poole," lausus Ress.

Maailmas on ka teisi päikeseautode võistluseid, kuid Austraalia ralli on mitmeti eriline.

"Austraalia võistlus on eriline, sest see on käinud juba 1983. aastast. See on väga staažikas ja seda kustutakse kõige keerulisemaks ja väljakutsuvamaks. See on nii pikk, olud võivad vahelduda kiiresti, kõige rohkem tiime ehk kõige rohkem konkurentsi ja kõige keerulisem, aga ka kõige põnevam," sõnas Ress.

Eesti meeskond koosneb 25 tudengist, kellest 20 on insenerid. Solaride auto on nende loodud, arendatud ja ehitatud.

"Uus auto, millega me praegu siin oleme, on 5,8 m pikk, mis on maksimaalne võistlustel lubatud pikkus. See on nii pikk, sest see aitab meil disainida võimalikult hea aerodünaamika autole, mis tähendab võimalikult väikest energiakulu. Autos on 15 kilovatt tunnine akupakk, mille abil ja päikese abil saame sõita 600-700 km pikkuse distantsi. Olenevalt teeoludest, ilmastikust ja kõigest muust," ütles Ress.

Solaride suurem eesmärk on meeskonna sõnul noorte inseneride kasvatamine läbi põnevate kogemuste ja eeskujude.