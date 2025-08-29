X!

Pärnu ettevõtjad jäid suvega rahule

Majandus
Puitmaja Pärnus.
Puitmaja Pärnus. Autor/allikas: Aili Vahtla
Majandus

Pärnu turismihooaega mõjutas kehv ja vihmane suvi ning hooaeg algas hiljem. Siiski ütlevad ettevõtjad, et üldjoontes oli suvi võrreldav eelmisega ja üldiselt jäädakse suvega rahule. Hotellide sõnul kasvas võrreldes eelmise suvega eestlaste ja lätlaste arv, soomlasi oli aga vähem.

Pärnu külje all asuva Lottemaa hooaeg on lõppemas. Heitlik suvi on seda mõjutanud ja teemapark on teinud mitu investeeringut, et järjest vähem ilmast sõltuda.

"Natukene oleme külastajanumbrites kaotanud selle külmema ja vihmasema suve tõttu. Aga üldjoontes läks väga hästi, tagasiside on väga positiivne. Kerkinud on päris korralikult lätlastest külastajate osakaal, samuti ka soomlaste osakaal," rääkis Lottemaa tegevjuht Margit Toodu.

Ka hotellides oli sel suvel lätlasi rohkem. Soomlaste arv aga vähenes.

"Kui võrrelda eelmise aastaga, siis see suvi oli analoogne müüdud ööde poolest. Võib-olla pisikene tõus oli paar-kolm protsenti. Top viis sihtturgu jäid ka samaks. Esimesel kohal siis Soome, seejärel Eesti, Läti, Saksamaa ja Leedu. Toimusid muutused sihtturgudele müüdud öödes. Kahjuks peab ütlema, et kurvaks tegi asjaolu, et soomlaste müüdud ööde arv langes sellel suvel 10 protsenti. Ja kõige kenama tõusu tegid lätlased," rääkis Viiking spaahotelli juht Kairi Lusik.

"Kuna eelmisel aastal tegime super tulemuse, siis olid ka ootused kõrgemad ja sellele jäi mõnevõrra alla. Põhjuseid on ilmselt mitmeid, aga oluline põhjus kindlasti on ka ilm. Lätlasi oli suhteliselt stabiilselt, ja kuna surve on keskhinnale olnud suur, siis võib-olla mõnevõrra rohkem kui eelmisel aastal suvekuudel," rääkis Hestia Hotel Strandi juht Kristel Kaubi.

Nii Kaubi kui ka Lusiku sõnul oli eestlastest külastajaid võrreldes eelmise suvega rohkem.

Toidukohtadeski algas hooaeg kehva ilma tõttu hiljem, kuid kokkuvõttes jäädi suvega rahule.

"Restoranis Borgo Pühavaimu tänaval, kus on liikumist palju, algas meil suvi kohe hästi järsult, juunikuus. Aga Mon Ami, mis on rohkem fine dining ja mis on natukene siit põhitänavast eemal, siis seal ikkagi suve algus viibis," sõnas Borgo ja Mon Ami restoranide perenaine Merli Liidemaa.

"Restoran Borgo on avatud olnud seitse kuud, seega võrdlust teiste hooaegade ja suve vahel meil ei ole. Aga Mon Amis on tarbimine olnud väiksem, eelmistel suvedel oli ikkagi kliente rohkem, liikuvust rohkem ja tarbiti rohkem," rääkis Liidemaa.

Ettevõtjad ütlesid, et lisaks ilmale on neid märkimisväärselt mõjutanud käibemaksutõus ja üldine majanduskeskkond.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:38

OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis jäi Läti vastu kaotusseisu Uuendatud

19:24

RALLIBLOGI | Kas Tänakul õnnestub õhtuste läbimistega kohta parandada? Uuendatud

19:10

VAATA OTSE | Premium liigas kohtuvad Tallinna Levadia ja Narva Trans Uuendatud

19:01

Ayuso rõõmustas kodupublikut Vueltal etapivõiduga

18:59

Saksamaal ületas töötute arv kolme miljoni inimese piiri

18:57

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:50

Pärnu ettevõtjad jäid suvega rahule

18:46

Pausideta sõjapidamine Gaza linnas ei võimalda jagada humanitaarabi

18:44

Elektrireservide suurele hankele laekus 13 pakkumust 677 megavatile Uuendatud

18:35

Päevakaja (29.08.2025 18:00:00)

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08:36

Alijev kritiseeris enneolematult teravalt Venemaad

18:30

USA kiitis heaks 3350 raketi müügi Ukrainale Uuendatud

04:40

Automaksu kaotamise idee annab madalseisus automüügile uue hoobi

28.08

Frank Kutter OÜ lõpetab sigade Aafrika katku puhangu tõttu tegevuse

28.08

Ukrainas hukkus Eesti vabatahtlik sõdur

19:24

RALLIBLOGI | Kas Tänakul õnnestub õhtuste läbimistega kohta parandada? Uuendatud

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

28.08

Indrek Neivelt: numbrimaagia 800 miljoni euroga

09:15

Automüüja: eestlased ostavad üha odavamaid ja vanemaid autosid

19:38

OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis jäi Läti vastu kaotusseisu Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:38

OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis jäi Läti vastu kaotusseisu Uuendatud

19:24

RALLIBLOGI | Kas Tänakul õnnestub õhtuste läbimistega kohta parandada? Uuendatud

19:10

VAATA OTSE | Premium liigas kohtuvad Tallinna Levadia ja Narva Trans Uuendatud

19:01

Ayuso rõõmustas kodupublikut Vueltal etapivõiduga

loe: kultuur

18:25

Anna-Stina Treumundi looming jõuab Kumus ulatuslikule väljapanekule

15:36

Põhjala tehases toimub teist korda džässifestival Nanana

15:29

Animafilm "Yummy" teleesilinastub Arte kanalil

14:29

Uue muusika reede: Sabrina Carpenter, Meelik, Blood Orange, Kermo Murel

loe: eeter

15:23

Eesti esimesed digiraadio saatjad lähevad ametlikult eetrisse

13:36

ETV sügiskavas annavad tooni muusika ja kultuur

11:13

Aleksandra Murre: 17. sajandil kujutati iga lille tagamõttega

09:37

Viinalassid 14 aastat kestnud abielust: tülid tekivad ainult mõttetutest asjadest

Raadiouudised

15:50

Kallas: kehtima hakkab kohustuslik kesk- või kutseharidus

15:45

Pärnu turismihooajale jätsid jälje vihmased ilmad

15:20

Raadiouudised (29.08.2025 15:00:00)

12:40

Analüütikud: Armeenia-Aserbaidžaani ühisavaldus jättis mitmed asjad lahtiseks

12:30

Teise kvartali majanduskasv oli 0,9 protsenti

12:25

Laupäeval sajab kohati vihma

12:20

Raadiouudised (29.08.2025 12:00:00)

09:55

Rohelised seavad valimiste peateemadeks teenuste kättesaadavuse ja elukeskkonna

09:50

Euroopa Komisjon plaanib kaotada tollimaksud USA autodele ja tööstuskaubale

09:45

Tallinnas elab tänavail poolsada kodutut

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo