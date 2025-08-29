Pärnu ettevõtjad jäid suvega rahule

Pärnu turismihooaega mõjutas kehv ja vihmane suvi ning hooaeg algas hiljem. Siiski ütlevad ettevõtjad, et üldjoontes oli suvi võrreldav eelmisega ja üldiselt jäädakse suvega rahule. Hotellide sõnul kasvas võrreldes eelmise suvega eestlaste ja lätlaste arv, soomlasi oli aga vähem.

Pärnu külje all asuva Lottemaa hooaeg on lõppemas. Heitlik suvi on seda mõjutanud ja teemapark on teinud mitu investeeringut, et järjest vähem ilmast sõltuda.

"Natukene oleme külastajanumbrites kaotanud selle külmema ja vihmasema suve tõttu. Aga üldjoontes läks väga hästi, tagasiside on väga positiivne. Kerkinud on päris korralikult lätlastest külastajate osakaal, samuti ka soomlaste osakaal," rääkis Lottemaa tegevjuht Margit Toodu.

Ka hotellides oli sel suvel lätlasi rohkem. Soomlaste arv aga vähenes.

"Kui võrrelda eelmise aastaga, siis see suvi oli analoogne müüdud ööde poolest. Võib-olla pisikene tõus oli paar-kolm protsenti. Top viis sihtturgu jäid ka samaks. Esimesel kohal siis Soome, seejärel Eesti, Läti, Saksamaa ja Leedu. Toimusid muutused sihtturgudele müüdud öödes. Kahjuks peab ütlema, et kurvaks tegi asjaolu, et soomlaste müüdud ööde arv langes sellel suvel 10 protsenti. Ja kõige kenama tõusu tegid lätlased," rääkis Viiking spaahotelli juht Kairi Lusik.

"Kuna eelmisel aastal tegime super tulemuse, siis olid ka ootused kõrgemad ja sellele jäi mõnevõrra alla. Põhjuseid on ilmselt mitmeid, aga oluline põhjus kindlasti on ka ilm. Lätlasi oli suhteliselt stabiilselt, ja kuna surve on keskhinnale olnud suur, siis võib-olla mõnevõrra rohkem kui eelmisel aastal suvekuudel," rääkis Hestia Hotel Strandi juht Kristel Kaubi.

Nii Kaubi kui ka Lusiku sõnul oli eestlastest külastajaid võrreldes eelmise suvega rohkem.

Toidukohtadeski algas hooaeg kehva ilma tõttu hiljem, kuid kokkuvõttes jäädi suvega rahule.

"Restoranis Borgo Pühavaimu tänaval, kus on liikumist palju, algas meil suvi kohe hästi järsult, juunikuus. Aga Mon Ami, mis on rohkem fine dining ja mis on natukene siit põhitänavast eemal, siis seal ikkagi suve algus viibis," sõnas Borgo ja Mon Ami restoranide perenaine Merli Liidemaa.

"Restoran Borgo on avatud olnud seitse kuud, seega võrdlust teiste hooaegade ja suve vahel meil ei ole. Aga Mon Amis on tarbimine olnud väiksem, eelmistel suvedel oli ikkagi kliente rohkem, liikuvust rohkem ja tarbiti rohkem," rääkis Liidemaa.

Ettevõtjad ütlesid, et lisaks ilmale on neid märkimisväärselt mõjutanud käibemaksutõus ja üldine majanduskeskkond.