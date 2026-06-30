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Tänavune Pärnu turismihooaeg tõotab tulla mullusega samaväärne

Eesti
Foto: Kristi Raidla/ERR
Eesti

Vaatamata Soome turistide vähenemisele ja klientide viimase hetke otsustele, liiguvad Pärnu hotellide sõnul suveks tehtavad majutuse broneeringud eelmise aastaga võrreldes enam vähem samas tempos ja loodetakse head suve.

Viiking hotelli juht ütles, et kliendid on hinnatundlikud ja majutusotsus tehakse nii viimasel hetkel, et hotellidel on aina keerulisem müüki ette prognoosida. Juuni oli hotellil võrreldes eelmise aastaga kehvem.

"Juuli-august hetkeseisuga on hea, paanikaks põhjust ei ole. Samas vaatame ikkagi kuu lõpus või suve lõpus, millised tulemused kokku tulevad. Aga see põhiline ööbimiste arvu vähenemine üldse aasta algusest juba on tulnud Soome turu poole pealt," lausus Viiking spaahotelli juht Kairi Lusik.

Lusiku sõnul kukkus soomlaste arv esimese poolaastaga kolmandiku võrra. Samas on suvel põhikliendid ikkagi soomlased, eestlased ja lätlased. Estonia spaahotellidel läks juuni eelmisest aastast paremini ja suviste broneeringute tempo on võrreldav möödunud suvega.

"Suvel on meil alati ikkagi niimoodi, et me jõuame täituvusega sinna peaaegu 100 protsendi juurde. Praegu on lootust uskuda, et läheb täpselt samamoodi. Küll siin augustit ette vaadates, tundub, et august võib-olla jääb natukene kehvemaks," sõnas Estonia spaahotellide juht Andrus Aljas.

Aljast rõõmustab, et aina enam on näha Leedu ja Saksa turiste, kuid tõdeb samuti, et Soome turuga on keeruline.

"Soome turu pealt ikkagi me ootame, et kui Soome majandus hakkab kosuma, siis nad tulevad tagasi," lausus Aljas.

Hestia grupp, kel hotellid Pärnus, Haapsalus, Tallinnas ja Riias, näeb Pärnu turu langust. See tuleneb nii soomlaste vähenemisest kui ka sihtkohaturundusest.

"Minu nägemust mööda praegu juuli täituvus võrreldes eelmise aasta sama seisuga on pisut allapoole. Pärnu jääb praeguse seisuga Tallinnast tahapoole, jääb Tartust tahapoole ja jääb Haapsalust tahapoole. Pärnu on kahjuks ennast reklaaminud kui suuresti sellise rannasihtkohana, et ma arvan, et kui me tuleme sellest kuvandist välja ka muudel turgudel, siis see on kindlasti edu võti," ütles Estonia spaahotellide juht Kaisa Mailend.

Siiski loodavad hotellipidajad, et suvi tuleb hea ja mitte kehvem eelmisest aastast.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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