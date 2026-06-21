Suve alguse puhul sai Pärnust taas suvepealinn

Suvepealinna tiitli üleandmise tseremoonia peeti Pärnu rannahoone seenrõdul. Uhke punase kabrioletiga jõudis kevadpealinnast kohale sümboolne linnavalitsemise sau, mille andis pealinn Tallinn koos krooniga üle Pärnule.

"Suvi, see on terve maailm, aga muidugi Pärnus on kena ja armas igal aastaajal. Suvi, see on tunne, suvi, see on meie südametes," ütles Pärnu linnapea Kristel Voltenberg.

Heisati ka suvepealinna lipp ja kõlas Raimond Valgre looming.

Karin ütles, et ootab suvelt kõike ilusat, päikest ja merd.

"Ootan ilusaid päikesepaistelisi ilmasid, mitte liiga palavaid, ja natukene vihma ka, ikkagi et aiataimed saaksid elada," sõnas Laura.

"Ikka päikest ja palju külalisi ja palju üritusi. Sellepärast me tulimegi kõik siia, et seda Pärnu suve vastu võtma. Elagu Pärnu, suvepealinn!" ütles Ludmilla.

Merigi kutsus suve esimesel päeval kas jalgupidi vette või lausa ujuma.