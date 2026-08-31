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Pärnu turismihooaeg möödus vaatamata jahedale suvele edukalt

Eesti
Pärnu kirjandusfestival.
Pärnu kirjandusfestival. Autor/allikas: Haide Rannakivi
Eesti

Pärnu turismiettevõtjate hinnangul läks hooaeg vaatamata vihmasele ja jahedavõitu suvele pigem hästi ja rahvast jagus. Ainsa murekohana tuuakse välja käibemaksutõus.

Pärnu hotellid ja söögikohad ütlesid, et kuigi suvi polnud kõige soojem ja tõelisi rannailmu oli vähe, jäädi hooajaga rahule ja kehvem see eelmisest suvest ei olnud.

"Võib öelda positiivse poole pealt, et kui aasta alguses olid ikkagi majanduse näitajad kehvemapoolsed, üle-eestilised, siis õnneks Pärnu turismisuvesse nii palju realiseerunud ei ole ehk suvi on majanduslikus mõttes olnud täpselt samasugune, nagu see oli eelmine aasta. Nüüd negatiivse poole pealt ehk majutuse käibemaksu tõus 2025. aasta alguses mõjutab meid tänaseni edasi," lausus Rannahotelli juht Oliver Paasik.

Paasiku sõnul aitasid jahedamat suve kompenseerida üritused. Vaatamata Soome turistide üldisele langusele olid põhjanaabrid suvel ikkagi Pärnu number üks klient.

"Juunikuu tuli meil nõrgem võrreldes eelmise aastaga. Juulikuu oli stabiilselt hea, aga selle aasta tõsine üllataja on olnud augustikuu. Hetkel ma julgeks arvata, et see summa summarum tuleb ikkagi rahalises mõttes parem. Täituvuse poole pealt võib-olla müüdud ööde arv jääb väiksemaks," lausus Viiking spaahotelli juht Kairi Lusik.

"Kõik vist lootsid natukene rohkem veel, et lootus on alati suurem, aga tegelikult saab täitsa rahule jääda. Külalisi oli nii väljapoolt Eestit kui ka Eestist. Aga üldjoontes jääme rahule," sõnas restoranide Borgo ja Mon Ami juht Merli Liidemaa.

Liidemaa sõnul mõjus rannailmade puudumine toidukohtadele pigem hästi.

"Ma arvan, et just restoranidele on parem, et ei olnud lõõmavat päikest ja meil oli see just plussiks. Meil olid terrassid suve läbi täis," lisas Liidemaa.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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