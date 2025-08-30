Eesti andis USA-le üle Venemaale tundlikku tehnoloogiat tarninud kodaniku

Politsei- ja piirivalveamet andis 27. augustil Ameerika Ühendriikidele üle Eesti kodaniku Andrei Ševljakovi, keda süüdistatakse illegaalsete strateegiliste kaupade tarnimises Venemaa kaitsetööstuse ettevõtetele ja Venemaa valitsusasutustele.

Ameerika Ühendriigid on Ševljakovile esitanud süüdistuse, milles heidavad ette ebaseaduslikku strateegilise kauba transportimist USA-st Venemaale, kasutades selleks keerukaid tarneahelaid ning varifirmade võrgustikke ning 17 teises selle tegevusega seotud kuriteos.

USA lisas 2012. aastal Ševljakovi ja temaga seotud äriühingud sanktsioneeritud isikute nimekirja, kelle tegevus kujutab ohtu USA rahvuslikule julgeolekule ja on vastuolus USA välispoliitiliste huvidega. Seetõttu oli tal keelatud USA-st ilma vastava litsentsita mis tahes kaupu eksportida.

Ševljakov võeti FBI ja Kaitsepolitseiameti koostöös kinni 2023. aasta märtsis. Alates 2024. aasta maikuust viibis Ševljakov elektroonilise järelevalve all. 27. augustil andis Politsei- ja Piirivalveamet Ševljakovi üle Ameerika Ühendriikidele.

Kohtumenetlus Ševljakovi osas jätkub Ameerika Ühendriikides.