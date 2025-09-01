Parempopulistid tõusid Saksa, Prantsuse ja Briti reitingutabelites esikohale

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et populistid suurendavad Euroopas toetust ning parempopulistlikuks peetavad parteid tõusid esmakordselt nii Saksamaa, Prantsusmaa kui ka Suurbritannia reitingutabelites esikohale.

Euroopa riigid on aastaid olnud kimpus kiire inflatsiooniga, ka rändepoliitika on valijatele üha enam vastukarva. Parempopulistid on juba pääsenud valitsusse nii Itaalias kui ka Hollandis, populistid tõstavad pead ka teistes Euroopa suurriikides.

Parempopulistid on nüüd tõusnud veel ka Saksa, Prantsuse ja Briti reitingutabelites esikohale. Kuigi valimised on nendes riikides mõne aasta kaugusel, võib populistide esiletõus põhjustada suurt segadust.

"See on oluline. Kõigi kolme riigi juhid maadlevad tõusva äärmusparempoolsusega, kes on võimule saamise äärel, kui poliitikud ei suuda tegeleda tõusu õhutavate probleemidega, milleks on sisseränne ja elukallidus," ütles konsultatsioonifirma Eurasia juht Mujtaba Rahman.

Prantsusmaal on ülekaalukalt kõige populaarsem partei Marine Le Peni juhitav Rahvusrinne (RN). Mõned küsitlused näitavad, et parempopulistide toetus ulatub lausa 36 protsendini. Küsitlused viitavad, et parempopulistide kandidaat võidab Prantsuse presidendivalimiste esimese vooru.

Ka Suurbritannias on Nigel Farage'i parempopulistlik partei Reform erakondade populaarsuse küsitluses möödunud tooridest ja leiboristidest ning tõusnud esimeseks. Saksamaal on parempopulistliku partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) ja konservatiivse CDU toetus olnud viimastel kuudel võrdsel tasemel. Uuringufirma Forsa teatel on AfD aga viimastel nädalatel oma toetust suurendanud ning tõusnud esimeseks.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et erinevalt USA-st peab Euroopa silmitsi seisma veel aeglase majanduskasvuga. See suurendab ebakindlust veelgi ja piirkonda võib oodata ees aastaid kestev poliitiline ummikseis.

"Majanduslanguse tunne koos kiire sisserändega on ohtlik kombinatsioon, mis on pööranud paljud valijad traditsiooniliste parteide vastu. See on sama lugu väiksemates Inglise linnades, Prantsuse maapiirkondades ja Saksa linnades, kus paljud inimesed tunnevad, et traditsiooniline eliit vaatab neile ülalt alla või eirab nende muresid," ütles Prantsuse endine diplomaat ja konsultatsioonifirma McLarty Associates juht Jeremie Gallon.