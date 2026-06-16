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Küsitlus: Saksa parempopulistide toetus kerkis 29 protsendini

Välismaa
Kantsler Friedrich Merz ja AfD juht Alice Weidel
Kantsler Friedrich Merz ja AfD juht Alice Weidel Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Nadja Wohlleben
Välismaa

Uuringufirma YouGov küsitluse kohaselt kasvas parempopulistliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) toetus 29 protsendini ning partei edumaa teisel kohal oleva konservatiivse Kristliku-Demokraatliku Liidu (CDU) ees ulatub üheksa protsendipunktini.

Kantsler Friedrich Merzi kodupartei toetus langes viie aasta madalaimale tasemele ning CDU toetus on viimase küsitluse järgi vaid 20 protsenti. CDU koalitsioonipartneri Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) toetus on kõigest 12 protsenti.

Roheliste toetus on 14 protsenti, vasakpoolse erakonna Die Linke toetus 12 protsenti ning liberaalse FDP toetus kõigub viieprotsendilise valimiskünnise piiril.

Viimane küsitlus näitab, et Saksamaa traditsiooniliste valitsusparteide taga seisab vaid kolmandik valijatest. CDU-l ja selle Baieri sõsarparteil CSU-l on samas endiselt ligi pool miljonit liiget. SPD-l on umbes 350 000 liiget.

AfD on samas ära kasutanud võimuliidu ebapopulaarsust ning viimased küsitlused näitavad, et parempopulistide toetus ei piirdu enam üksnes riigi idaosaga.

Samal ajal tammub Saksamaa majandus paigal, Merz ise lubab majanduskasvu ergutada. Ometi on läbirääkimised SPD-ga takerdunud ning erimeelsused on endiselt lahendamata. Sügisel võib AfD saavutada Saksi-Anhalti liidumaal absoluutse enamuse.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Brussels Signals

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