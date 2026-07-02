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Saksa vasakpopulistid ulatasid AfD-le sõbrakäe

Välismaa
Sahra Wagenknecht
Sahra Wagenknecht Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Peter Gercke
Välismaa

Saksamaa vasakpopulistlik partei Sahra Wagenknechti Liit (BSW) soovib tõrjuda traditsioonilised peavooluparteid võimult ning tegi ettepaneku teha koostööd parempopulistliku erakonnaga Alternatiiv Saksamaale (AfD).

BSW soovib lõhkuda nn tulemüüri ehk põhimõtet, mille kohaselt teised parteid ei tee koostööd AfD-ga. BSW ja AfD kritiseerivad teravalt poliitilist eliiti ja nende võimalik koostöö võib Ida-Saksamaal viia populistid võimule, sest tsentristlike parteide toetus piirkonnas väheneb.

BSW juhid leiavad, et AfD täielik isoleerimine pole demokraatlik ega lahenda riigi ees seisvaid probleeme. BSW kaasjuht Fabio De Masi ütles, et senine strateegia võib hoopis suurendada AfD toetust. 

"Kui traditsioonilised erakonnad jätkavad samal kursil, ühendades jõud sisuliselt vaid selleks, et  AfD-d tõkestada, viib see lõpuks selleni, et AfD saavutab absoluutse enamuse ja saab valitseda seejärel ilma igasuguse järelevalveta. Seetõttu püüamegi leida kolmandat teed, sellist, mis näitaks kodanikele, et me lahendame probleeme. Ja kuna AfD toetus (Saksi-Anhalti liidumaal) ulatub 40 protsendini, peame neid teatud poliitiliste otsuste tegemisse kaasama," ütles Fabio De Masi. 

BSW pakub nüüd AfD-le kahes liidumaas koostööd tingimusel, et piirkondi asuvad juhtima parteitud valitsusjuhid. Selline lahendus aitaks AfD-l osaliselt väljuda poliitilisest isolatsioonist, kuid ei tooks kaasa ametliku koalitsioonivalitsuse moodustamist.

AfD naudib samas Ida-Saksamaal suurt populaarsust ning võib sügisel saavutada Saksi-Anhalti liidumaal absoluutse enamuse. Ka üleriigiliselt on AfD Saksamaa populaarseim partei, selle toetus ulatub 25-29 protsendini.

Endine kommunist Sahra Wagenknecht asutas BSW alles 2024. aastal. Ta oli varem  vasakpopulistliku erakonna Die Linke üks juhtfiguuridest, koos Wagenknechtiga lahkus sealt mitu tema mõttekaaslast. See seltskond moodustas siis BSW tuumiku. BSW ei pääsenud viimastel valimistel parlamenti ning Wagenknecht astus enda loodud partei juhi kohalt tagasi.

BSW toetus on viimase aasta jooksul märgatavalt langenud, kuid mõnes Ida-Saksamaa liidumaas kõigub see valimiskünnise piiril ning vasakpopulistid võivad pääseda kohalikku parlamenti.

Analüütikute hinnangul loodab BSW nüüd uue strateegiaga pälvida rohkem tähelepanu ning meelitada enda poole osa AfD valijatest.

"BSW võitleb praegu oma ellujäämise eest. Meediatähelepanu saavutamiseks peab BSW ilmselt kõiki vahendeid, sealhulgas AfD-le lähenemist, õigustatuks. AfD valijad on aga leidnud oma poliitilise kodu ja vaevalt nad sealt lahkuvad," ütles Chemnitzi ülikooli politoloog Benjamin Höhne 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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