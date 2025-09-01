Läti tuvastas sigade Aafrika katku 20 000 seaga farmis

Puhangu tõkestamiseks ja haiguse edasise leviku vältimiseks hukatakse kõik farmi sead. Tegemist on kaheksanda SAK-i puhanguga kodusigadel.

Katkust mõjutatud seafarmile on kehtestatud karantiinitsoon. PVD karmistab piirkonna teistes farmides sigade tervisliku seisundi ja bioohutusnõuete täitmise kontrolli. Karantiinitsooniga kaasnevad ka piirangud sigade ja sealihatoodete liikumisele.

Teenistus rõhutab, et suurimaks ohuks sigade tervisele on metssead. Metsseaasurkond on Lätis kiiresti taastunud ning viirus levib laialdaselt noorte metssigade seas.

Sigade Aafrika katk on sigadele äärmiselt ohtlik ja nakkav viirushaigus. Kui farmist leitakse nakatunud siga, tuleb kõik selle farmi sead hukata, mis tähendab põllumajandustootjatele suuri kahjusid.

Baltic Porki eelmise aasta käive oli 13,585 miljonit eurot, mis on 4,7 protsenti vähem kui aasta varem, samal ajal kui ettevõtte kasum langes 14,4 protsenti 2,896 miljoni euroni.