Galerii: esimene koolipäev Tallinna Avatud Koolis
Uuest õppeaastast alustab Tallinnas kaks uut põhikooli – Tallinna Avatud Kool ja Tallinna Põhjatähe Põhikool. ERR-i fotograaf käis esmaspäeval kaameraga avatud koolis.
Avatud Kool alustas õppetööd 1. septembril 2017 erakoolina. Alates 1. septembrist 2025 sai Avatud Koolist eestikeelne piirkonnakool 1.-9. klassi õpilastele.
Tallinna Põhjatähe Põhikool on uus munitsipaalpõhikool Põhja-Tallinnas, mis avas uksed 1. septembril.
Tallinna haridusameti prognoosi kohaselt läheb munitsipaalkoolide esimestesse klassidesse tänavu üle 3700 õpilase. Kümnendatesse klassidesse läheb ligikaudu 3600 õpilast, mis on eelmise aasta prognoosiga võrreldes ligikaudu 100 õpilast rohkem. Gümnaasiumiastmes tervikuna õpib prognoositavalt 9900 noort.