Galerii: esimene koolipäev Tallinna Avatud Koolis

Tallinna haridusameti prognoosi kohaselt läheb munitsipaalkoolide esimestesse klassidesse tänavu üle 3700 õpilase. Kümnendatesse klassidesse läheb ligikaudu 3600 õpilast, mis on eelmise aasta prognoosiga võrreldes ligikaudu 100 õpilast rohkem. Gümnaasiumiastmes tervikuna õpib prognoositavalt 9900 noort.

Tallinna Põhjatähe Põhikool on uus munitsipaalpõhikool Põhja-Tallinnas, mis avas uksed 1. septembril.

Uuest õppeaastast alustab Tallinnas kaks uut põhikooli – Tallinna Avatud Kool ja Tallinna Põhjatähe Põhikool. ERR-i fotograaf käis esmaspäeval kaameraga avatud koolis.

