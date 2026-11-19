Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iraani piirialadel kasvab vägivald ning režiimile lojaalsed julgeolekujõud on üha suurema surve all. Eriti teravaks on olukord muutunud Iraani kaguosas, Pakistani piiri ääres.

Iraani rahututel piirialadel tegutsevad relvastatud mässulised rühmitused, mis on viimaste kuude jooksul võtnud sihikule islamiriigi julgeolekujõud ja luureasutused.

Kõige rohkem vägivalda esineb Iraani kaguosas asuvas Sistan-Balutšistani provintsis, mis piirneb Pakistaniga. Hambuni relvastatud võitlejad on korraldanud varitsusi julgeolekupatrullidele ning rünnanud luure- ja politseihooneid.

Iraani loodeosas tegutsevad aga kurdi võitlejad. Rünnakuid on toimunud ka Chabahari, riigi suurima Pärsia lahest väljapoole jääva sadama lähistel.

The Wall Street Journali hinnangul ei kujuta piirialadel toimuv vägivald endast veel eksistentsiaalset ohtu Teheranis asuvale Iraani juhtkonnale. Siiski suurendab see survet režiimile, mida räsivad nii sanktsioonid kui ka USA blokaad.

"Etnilised mässuliikumised on režiimile üha suuremaks pinnuks silmas ning õõnestavad Islamivabariigi suutlikkust oma võimu või korda kehtestada," ütles Washingtonis asuva mõttekoja FDD vanemteadur Behnam Ben Taleblu.

Iraani revolutsiooniline kaardivägi (IRGC) on vastanud rünnakutele, saates kurdide asualadele täiendavaid vägesid ja relvastust. IRGC korraldab ka droonirünnakuid Iraagi territooriumil paiknevate Iraani kurdi mässuliste vastu.

Iraani islamirežiim on alates 1979. aastast, mil see rajati, seisnud silmitsi mässudega. Viimastel aastatel on rünnakud aga sagenenud ning sihikule on võetud ka paramilitaarse rühmituse Basiji liikmed ja vaimulikud.

Septembris lasti oma kodu lähedal maha režiimi toetanud sunniitide vaimulik Molavi Yousef Gargij. Oktoobris hukkus Sistan-Balutšistani provintsi keskuse Zahedani lähedal teeäärse pommi plahvatuses politseinik. Mõni päev hiljem lasid relvastatud isikud tema kodu lähedal maha Basiji üksuse komandöri

2012. aastal loodud relvarühmitus Jaish al-Adl, mille eesmärk on võidelda iseseisva belutšide riigi loomise eest, on ühinenud mitme väiksema rühmitusega ja moodustanud uue grupeeringu. Viimane on võtnud vastutuse peaaegu kõigi tänavu julgeolekujõudude vastu korraldatud rünnakute eest.

"Kui teie kui sõjaväelised jõud asute tavakodanikke terroriseerima ja rõhuma või ründate meie revolutsionääre, siis ei jää meil muud üle, kui teid karistada," teatas rühmitus.

The Wall Street Journal toob veel välja, et veebruari lõpus koostatud USA ja Iisraeli plaan nägi ette mässu õhutamist Iraani etniliste relvarühmituste seas. Ulatuslikku ülestõusu siiski kohe ei puhkenud ning konfliktile pole endiselt lahendust leitud. Washington jätkab siiski Iraani majanduse survestamist ega ole välistanud uusi rünnakuid.