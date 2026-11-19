Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina väed andsid ööl vastu neljapäeva järjekordse löögi Krimmi silla pihta. Venemaa poolt ametisse seatud Krimmi juht Sergei Aksjonov kinnitas, et sild sattus taas rünnaku alla.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 19. novembril kell 5.50:

- Ukraina jätkab Krimmi silla hävitamist;

- Ukraina õhulöögid vähendasid Venemaa naftatöötlemist 45 protsenti;

- Witkoff ja Kushner osalevad Berliinis liitlaste tippkohtumisel.

Ukraina jätkab Krimmi silla hävitamist

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina väed andsid ööl vastu neljapäeva järjekordse löögi Krimmi silla pihta. Venemaa poolt ametisse seatud Krimmi juht Sergei Aksjonov kinnitas, et sild sattus taas rünnaku alla.

"Pärast uut rünnakut Krimmi sillale on liiklus ajutiselt peatatud. Kõik vastavad teenistused on sündmuskohal ja töötavad. Käib kahjude hindamine," teatas Aksjonov.

Tegemist oli järjekordse rünnakuga vähem kui kaks päeva pärast seda, kui Ukraina eelmine ulatuslik rünnak põhjustas sillal suuri purustusi. Sotsiaalmeedias levivad väited, et seekord ründas Ukraina okupeeritud Krimmi poolsaart Venemaaga ühendavat raudteesilda. Maanteetranspordiks mõeldud sillaosa löödi rivist välja juba paar päeva tagasi.

Ukraina õhulöögid vähendasid Venemaa naftatöötlemist 45 protsenti

Alates oktoobri lõpust on Ukraina õhulöögid Venemaa naftatöötlemistehastele vähendanud riigi toornafta töötlemise mahtu 45 protsendi võrra, teatas kolmapäeval uudisteagentuur Reuters.

Agentuuri hinnang tuli ajal, mil Ukraina jätkab õhurünnakute hoogustamist Venemaa naftataristu vastu.

Viimase 20 päeva jooksul toimunud Ukraina rünnakud on häirinud või peatanud töö viieteistkümnes Venemaa 35 suuremast rafineerimistehasest, kirjutas Reuters kahele tööstusharu allikale viidates.

Toornafta töötlemine Venemaa tehastes langes oktoobri lõpu 700 000 tonnilt päevas umbes 400 000 tonnini päevas.

Witkoff ja Kushner osalevad Berliinis liitlaste tippkohtumisel

USA presidendi Donald Trumpi erisaadikud Jared Kushner ja Steve Witkoff saabuvad neljapäeval Berliini, et pidada kõnelusi Saksamaa kantsleri Friedrich Merziga. Samuti osalevad nad tahtekoalitsiooni liidrite kohtumisel.

"Tahtekoalitsiooni kohtumine algab USA delegatsiooni saabumisega. Seda esindavad Kushner ja Witkoff, kes peavad lühikese kohtumise liidukantsleriga," ütlesid allikad.

Olemasolevatel andmetel osalevad Witkoff ja Kushner ka koalitsiooni plenaaristungil ning võtavad selle järel osa ühisest pressikonverentsist koos Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi, Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski, Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ja Ühendkuningriigi peaministri Andy Burnhamiga.

Berliini tippkohtumisele oodatakse ligi 40 delegatsiooni. Enne plenaaristungit on kavandatud eraldi kõnelused E3 formaadis ehk Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi osalusel, millest võtab osa ka Ukraina president.

Tippkohtumise päevakord keskendub Ukrainale jätkuva rahalise ja sõjalise toetuse tagamisele, seisukohtade kooskõlastamisele võimalike rahuläbirääkimiste osas ning Ukrainale julgeolekugarantiide väljatöötamisele.