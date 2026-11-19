Oktoobriga lõppenud kollektiivide registreerimine 2028. aastal toimuvale laulu- ja tantsupeole tõi rekordiliselt suure osaleda soovijate hulga, selgub Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse andmetest. Kollektiivide arvu ja nende eeldatavat liikmeskonda arvestades võib peole soovijate hulk ulatuda 50 000-ni, mis oleks ligi neli protsenti Eesti rahvastikust.

Oma soovist laulupeol üles astuda andis teada peaaegu 1200 koori ja orkestrit. Tantsupeole registreerus üle 1500 tantsu- ja võimlemisrühma ning rahvamuusikapeole 170 kollektiivi. See teeb kokku umbes 2900 kollektiivi, mida on veerandi võrra rohkem kui eelmisel üldlaulu- ja tantsupeol.

2025. aasta juulis toimunud XXVIII laulu- ja XXI tantsupeol avaldas soovi osaleda 2260 kollektiivi, neist 1085 koori ja orkestrit, 1044 tantsu- ja võimlemisrühma ning 131 rahvamuusikakollektiivi. Peol osales siiski 1869 kollektiivi kokku 41 192 esinejaga, neist laulupeolisi 32 022, tantsupeolisi 11 613 ja rahvamuusikuid 765.

"Sel korral on huvi olnud erakordselt suur ja pidu tuleb inimeste arvult suurem kui kunagi varem," ütles sihtasutuse teabejuht Sten Weidebaum ERR-ile.

Weidebaum juhtis tähelepanu ka sellele, et ülejärgmise aasta suvel peetakse korraga nii XIV noorte laulu- ja tantsupidu kui ka XXIX üldlaulu- ja XXII tantsupidu, mis ka eeldab suuremat osalejate arvu, kuna noortepeol osalevad valdavalt õpilased, nn suurel peol aga täiskasvanud. Seekordsel peol on need kaks osalejate rühma ühendatud. "Seetõttu ei ole tulevat suurpidu võimalik eelmistega hästi võrrelda, sest näiteks ainuüksi tantsupeol osaleb tavapärasega võrreldes pea et poole võrra rohkem rühmaliike," rõhutas Weidebaum.

Suurel peol on kavas ka rohkem kontserte: laulupeol on tavapärase kahe asemel kolm suurt kontserti, tantsupeol tavaks saanud kolme asemel neli etendust ning ka rahvamuusikutel on rohkem ülesastumisi, märkis Weidebaum.

"Pidu tuleb igati suurem kui varasemad," rõhutas ta.

Laulupeole registreerunute seas on kõige arvukamalt segakoore – ligi 330. Samuti on osalemissoovist teada andnud 300 mudilas-, ligi 180 laste-, aga ka 115 nais- ning 43 meeskoori. Orkestritest on peole osalemiseks soovi avaldanud 74 puhkpilli- ja 34 sümfooniaorkestrit.

Tantsupeole, kus sel korral osaleb tavapärasega võrreldes pea poole rohkem rühmaliike, on kõige enam registreeritud täiskasvanute segarühmi – enam kui 380. Arvukalt on ka naisrühmi – üle 310 – ning ligi 250 võimlemisrühma.

Rahvamuusikapeole, mis toimub esimest korda Eesti Vabaõhumuuseumis, pürgib kõige enam segaansambleid, keda on kokku 70. Kandlemängijate koosseise on kirja pandud 36 ja karmoškakollektiive 21.

Weidebaum selgitas, et praegu ei saa veel öelda, kui palju täpselt inimesi on peol osalemiseks registreerunud, kuna esmase registreerimisega paluti ainult kollektiividel oma huvi väljendada ilma konkreetseid inimesi registreerimata ning varasema kogemuse põhjal on usutav, et päris kõik sooviavaldajad äsja alanud teekonnal lõpuni ei jõua. "Osadele võib ka ettelaulmiste-tantsimiste sõel liialt tihedaks osutuda," tõdes ta.

Ka Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Margus Toomla ütles, et ka esmased numbrid näitavad huvi pidevat kasvu laulu- ja tantsupidude vastu.

XIV noorte laulu- ja tantsupidu ning XXIX üldlaulu- ja XXII tantsupidu "Olemise viis" toimub 30. juunist kuni 9. juulini 2028 Tallinnas. Tantsupeo etendused toimuvad 1.–2. juulil 2028 Kalevi staadionil. Laulupeo kontserdid toimuvad 8.–9. juulil 2028 Tallinna lauluväljakul.

Laulupeo kunstiline juht on Riivo Jõgi, tantsupeo pealavastaja Kadri Tiis ning rahvamuusikapeo loominguline juht Enrik Visla. Suurpeo korraldaja on Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.